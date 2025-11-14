Ist Chris Fischer und Amy Schumers Ehe noch zu retten?

Amy Schumer (44) und ihr Ehemann Chris Fischer sehen sich derzeit mit intensiven Trennungsgerüchten konfrontiert. Nachdem die Schauspielerin und ihr Mann schon länger nicht mehr gemeinsam in der Öffentlichkeit gesehen worden waren, heizten sich die Spekulationen immer weiter auf. Eine Quelle scheint nun aber mit den Vermutungen aufzuräumen. "Beide sind sehr in die Beziehung investiert", berichtet der Insider gegenüber People und fügt hinzu: "Sie arbeiten privat an den normalen Problemen, die Paare in langjährigen Ehen haben."

Trotz dieses Statements äußerten sich andere Quellen weniger optimistisch. Die ursprüngliche Information stammte von einem Tippgeber der Daily Mail, der sich sicher war: "Amy lässt sich zu 100 Prozent scheiden." Demnach hätten die 44-Jährige und ihr Partner bereits ihre gemeinsamen Immobilien in Brooklyn und New Orleans zum Verkauf angeboten. Nach ihrem Gewichtsverlust habe sich die Komikerin sehr verändert. Sie sei ein "unbeschwerter und gelassener" Mensch geworden und wolle mehr aus ihrem Leben machen.

Kennengelernt hatte das Paar sich 2017, und nur wenige Monate später gaben sie sich das Jawort. Bei ihrem sechsten Hochzeitstag feierten sie ihre Beziehung noch mit einer besonderen Aktion. Sie sahen sich damals ihre Ehegelübde noch einmal an. "Wir sind da ziemlich romantisch. [...] Sein Gelübde war so gut. Ich war so beeindruckt", berichtete die Blondine einst zu Gast bei "The View".

Getty Images Chris Fischer und Amy Schumer in New York City

Imago Amy Schumer und Chris Fischer, Februar 2025

Getty Images Amy Schumer und Chris Fischer bei der Vanity Fair Oscar Party 2022

