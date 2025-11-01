Amy Schumer wirft sich auf rotem Teppich vor Kim Kardashian

Amy Schumer (44) und Kim Kardashian (45) haben auf einem roten Teppich in New York City einen viralen Moment neu aufgelegt – diesmal mit Einverständnis von beiden Seiten. Ganze zehn Jahre, nachdem Amy bei der legendären "Time 100 Gala" 2015 für einen viralen Moment sorgte, indem sie simulierte, vor Kim und deren damaligem Ehemann Kanye West (48) zu stolpern, spielt die Comedian diesen Streich noch einmal nach. Diesmal passierte es bei der Premiere der neuen Serie "All's Fair" in New York City. Während Amy sich erneut "zu Boden wirft", reagiert Kim mit einem strahlenden Lächeln und genoss die humorvolle Szene sichtlich.

Die Neuauflage des kultigen Vorfalls wurde von Amy persönlich auf Instagram gefeiert. Sie postete ein Bild der Aktion mit den Worten: "All's Fair sieht fantastisch aus! Ich liebe dich, Kim." Auch Kim ließ sich nicht lumpen und kommentierte schlicht: "Ich liebe dich!" Die Neuauflage des viralen Falls sorgt damit nicht nur für Lachmomente, sondern dient auch als charmante Promo für die Serie, in der Kim zu sehen ist. Bereits der ursprüngliche Streich vor zehn Jahren hatte im Netz hohe Wellen geschlagen.

Amy, die sich in letzter Zeit auch durch ihren optischen Wandel in die Schlagzeilen brachte, ist dafür bekannt, kein Blatt vor den Mund zu nehmen und Selbstironie großzuschreiben. Erst kürzlich zeigte sie sich stolz auf Instagram mit flachem Bauch und betonte, dass sie ohne Filter und Fotoretusche zu ihrer Körperlichkeit steht. Kim hingegen bewies einmal mehr, dass sie nicht nur in der Mode- und Geschäftswelt, sondern inzwischen auch im Umgang mit Jokes eine gute Figur macht.

Getty Images Amy Schumer stolpert scherzhaft vor Kim Kardashian und Kanye West bei der Time 100 Gala 2015 in New York

ActionPress Kim Kardashian, Realitystar

Instagram / amyschumer Amy Schumer posiert mit erschlankter Figur im Oktober 2025