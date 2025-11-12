Nach Abnahme: Amy Schumer löscht alle alten Fotos im Netz

Amy Schumer (44) hat sich auf Instagram für einen radikalen Neustart entschieden. Die Komikerin löschte sämtliche alten Fotos aus ihrem Profil und setzte stattdessen nur einen neuen Post ab – in einem auffälligen Valentino-Minidress in Rot und Schuhen von Chanel. "Ich habe heute tatsächlich das Haus verlassen. Wer ist stolz?", schrieb Amy zu dem Bild und fügte hinzu: "Ich fühle mich gut und glücklich." Dass die Entscheidung ohne besonderen Grund erfolgte, erklärte sie ihren Followern mit den Worten: "Habe meine alten Bilder ohne jeden Grund gelöscht!" Bereits zuvor hatte sie in ihrer Instagram-Story angekündigt, alle bisherigen Beiträge zu entfernen.

Diese Veränderungen kommen nach einer intensiven Zeit für die Comedian, in der sie offen über gesundheitliche Themen gesprochen hat. Amy schilderte etwa ihre Erfahrungen mit verschiedenen Medikamenten, darunter Ozempic, das sie vor Jahren ausprobierte, jedoch nicht vertrug, und Mounjaro, mit dem sie jüngst gute Ergebnisse erzielte. Auch ihre Endometriose-Diagnose und der Umgang mit der Krankheit rückten in den Mittelpunkt. Hinzu kamen die Herausforderungen durch perimenopausale Symptome und eine persönliche Diagnose des Cushing-Syndroms, so People. Immer wieder betonte sie dabei, wie wichtig es ihr ist, sich für Frauen einzusetzen, die in einem oft skeptischen Gesundheitssystem um Gehör und Verständnis kämpfen.

Neben den Einblicken in ihre Gesundheitsreise zeigt Amy sich immer wieder von ihrer humorvollen und bodenständigen Seite. Sie berichtete erst kürzlich, wie sehr sie ihre wiedergewonnene Energie zu schätzen weiß und wie glücklich sie ihre Familie macht. Für ihren Sohn wolle sie stets präsent sein, was sich auch darin zeigt, dass sie öffentliche Auftritte gelegentlich zugunsten von Quality Time mit ihm absagt. Die Verbindung zwischen beruflichem Erfolg und privatem Glück scheint Amy derzeit meisterlich zu balancieren, was von ihren Fans begeistert verfolgt wird.

Instagram / amyschumer Amy Schumer, Schauspielerin

Getty Images Amy Schumer bei der Met Gala 2017

Instagram / amyschumer Amy Schumer 2025

