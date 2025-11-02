Erschlankt: Amy Schumer fühlt sich besser als je zuvor

Amy Schumer (44) zeigte sich am Donnerstag in einem schwarzen und weißen Valentino-Kleid auf Instagram und teilte mit ihren Fans, wie stark und energiegeladen sie sich momentan fühlt. In der Beschreibung zu den Bildern, die sie in verschiedenen Outfits und entspannt posierend in ihrem Zuhause zeigen, schrieb die Comedian: "Ich fühle mich stark und wie ich selbst." Ihren aktuellen Zustand verdanke sie dem Engagement ihres Trainers sowie ihrem Arzt, der sie erfolgreich von Endometriose befreit habe. Zudem sei sie seit einer Rückenoperation schmerzfrei und fühle sich fitter denn je. Einen geplanten Partybesuch sagte Amy kurzfristig ab, um stattdessen bei ihrem Sohn zu bleiben.

Auch die Herausforderungen der Perimenopause meistert die Schauspielerin mit zusätzlicher Unterstützung. Sie erwähnte ein Gesundheitsprogramm sowie eine begleitende therapeutische Betreuung, die ihr dabei helfen, diesen Lebensabschnitt gesund und gestärkt zu durchlaufen. Erst kürzlich hatte sie auf Instagram ein Spiegel-Selfie ohne Filter gepostet, das zahlreiche Kommentare zu ihrem Fitnessfortschritt nach sich zog. Amy erntete dabei viel Zuspruch von Freunden und Fans. Regisseur Lee Daniels (65) kommentierte begeistert: "Ganz schön schlank, Mama!" Auch Schauspielerin Selma Blair (53) lobte Amys Auftritt humorvoll mit den Worten: "Was für Beine!"

Privat ist Amy bekannt für ihren offenen Umgang mit Herausforderungen und Veränderungen, wie etwa ihrer Gewichtsabnahme oder ihrer bisherigen gesundheitlichen Erfahrungen, darunter eine Liposuktion im Jahr 2022. Der Verzicht auf Schönheitsfilter und die selbstironische Präsentation ihrer Bilder scheinen dabei Teil ihres Erfolgsrezepts zu sein, die Menschen mit ihrer Authentizität zu begeistern. Trotz ihrer zahlreichen Erfolge bleibt sie in erster Linie Mutter und verbringt, wann immer möglich, Zeit mit ihrem Sohn – ganz gleich, welches Event auf dem Plan steht.

Instagram / amyschumer Amy Schumer posiert mit erschlankter Figur im Oktober 2025

Instagram / amyschumer Komikerin Amy Schumers Bauch

Getty Images Amy Schumer im März 2025