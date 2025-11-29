Unheimliche Nachricht: "Stranger Things"-Nummer funktioniert

Die langersehnte Finalstaffel von Stranger Things ist gestartet und überrascht die Fans nicht nur mit spannungsgeladenen Episoden, sondern auch mit einer außergewöhnlichen Interaktion. Auf einem "vermissten Teenager"-Plakat zu Jane Hopper, alias Eleven, wird in der ersten Episode der fünften Staffel eine Telefonnummer angegeben – und diese funktioniert tatsächlich. Wer die Nummer wählt, hört eine unheimliche, vorab aufgezeichnete Nachricht, die von der Hawkins-Polizei stammt, so Entertainment Weekly. In ihr wird erklärt, dass die fiktive Stadt unter Abriegelung steht, nachdem ein starkes Erdbeben gemessen wurde. Die Suche nach Eleven habe oberste Priorität, so die Stimme weiter, bevor der Anruf abrupt beendet wird.

Die Handlung der neuen Folgen setzt im November 1987 ein, etwa anderthalb Jahre nach den dramatischen Ereignissen der vierten Staffel. Hawkins steht unter militärischer Kontrolle, nachdem die Risse zur düsteren Parallelwelt "Upside Down" die Stadt in Chaos gestürzt hatten. Eleven hat sich mit ihrem Adoptivvater Hopper und Joyce Byers, der Mutter ihres Freundes Will, in das Verborgene zurückgezogen, um ihre telekinetischen Fähigkeiten weiter zu trainieren. Wie Co-Schöpfer Ross Duffer (41) gegenüber Entertainment Weekly erklärte, bleibt die kommende zweite Hälfte der Staffel mindestens genauso dramatisch und actiongeladen: "Es wird auf keinen Fall kleiner werden", sagte er.

Für Fans bleibt damit die Spannung erhalten, denn das Finale der Serie ist näher denn je. Netflix streamt aktuell die ersten vier Folgen der fünften Staffel, wobei der nächste große Termin der 25. Dezember ist – dann erscheinen die restlichen Folgen der Serie. Ihre abschließende Stunde wird "Stranger Things" schließlich an Silvester feiern. Während die Geschichte der Heldengruppe aus Hawkins dem Ende zugeht, setzen die Macher alles daran, in ihrer letzten Staffel ein unvergessliches Erlebnis für die Zuschauer zu schaffen – sei es mit packenden Wendungen oder durch originelle Details wie die mysteriöse Telefonnummer.

Netflix Millie Bobby Brown in "Stranger Things"

Getty Images Der "Stranger Things"-Cast im Mai 2022

Netflix Der Cast in "Stranger Things"-Staffel vier