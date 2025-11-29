Hochzeit im Steve-Harrington-Look: Joe Keery klärt auf

Joe Keery (33) sorgte kürzlich für große Augen, als er bei der Hochzeit seines langjährigen Freundes Matt Williams und dessen Partnerin Veronica Capaldi in Simi Valley, Kalifornien, in einem sehr vertrauten Outfit auftauchte. Passend zur Halloween-Motto-Hochzeit traute der Schauspieler das Paar in seinem originalen "Scoops Ahoy"-Sailor-Kostüm, das er in der dritten Staffel von Stranger Things trug. Wie er in der "Tonight Show" erklärte, war es die Braut selbst, die ihn um den besonderen Auftritt bat. Das Kostüm wurde ihm von Amy Parris, der Kostümdesignerin der Serie, zur Verfügung gestellt.

Joe betonte, dass der Look keineswegs aus einer Laune heraus gewählt wurde und alle Gäste der Hochzeit in Verkleidung erschienen. Neben ihm im ikonischen Matrosen-Outfit waren Charaktere wie der Riddler und Shrek Teil des Festes. Der Schauspieler zeigte in der Show sogar ein Foto der Hochzeitsgesellschaft, um Missverständnisse auszuräumen, nachdem Bilder seines Auftritts für Aufsehen gesorgt hatten. Trotz der Vertrautheit mit dem Outfit, das er während der Dreharbeiten fast ein Jahr lang trug, bemerkte er augenzwinkernd, dass es diesmal etwas enger saß. Vor allem die berühmten Shorts hätten nicht mehr ganz so gepasst wie früher.

Das Scoops-Ahoy-Kostüm ist wohl eines der bekanntesten Outfits in Joes Karriere und hatte bei "Stranger Things" für reichlich Aufsehen gesorgt. Fans erinnern sich sicherlich an Steves Abenteuer im Einkaufszentrum, wo er zusammen mit Robin Buckley und der Hawkins-Gang geheime russische Botschaften entschlüsselte. Privat ist Joe nicht nur als Schauspieler, sondern auch als Musiker aktiv. Neben der außergewöhnlichen Hochzeit gibt es für Fans weiteren Grund zur Freude: Die neuen Folgen der finalen Staffel der Netflix-Serie sind gerade gestartet und versprechen, die Geschichte rund um Hawkins auf spektakuläre Weise abzuschließen.

Getty Images Joe Keery bei der Premiere von "Stranger Things", Staffel drei

Instagram / strangerthingstv Joe Keery als Steve Harrington im Scoops-Ahoy-Kostüm

Getty Images Joe Keery, Schauspieler