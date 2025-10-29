Cosimo und Fritz Wagner baden nackt im "Der Promihof"-Teich

Folge sieben von Der Promihof hat es in sich. Neben den gewohnten Dramen sorgt Cosimo Citiolo (44), bekannt als der "Checker vom Neckar", für Lacher. Der Realitystar nutzt die Partystimmung beim Fest und springt splitterfasernackt in den Teich. Fritz Wagner, offenbar angesteckt von dieser spontanen Aktion, zögert nicht lange und springt ihm hinterher. Der The 50-Star scheint seinen Wagemut allerdings etwas zu bereuen. "Das hat gerochen, als wäre da alles Mögliche drin", erklärt Cosimo im Nachhinein im Einzelinterview.

Nach der erfrischenden Einlage folgte die obligatorische Dusche, doch auch hier blieb es nicht ohne nennenswerte Ereignisse. Fritz erlaubt sich einen kleinen Scherz, indem er Cosimo unter dem Strahl auf die Pelle rückt. Doch der Italiener hat lieber seine Ruhe beim Duschen. "Geh weg, Bruder!", wirft er dem Internetphänomen an den Kopf. Fritz quittiert dies schmunzelnd und schießt mit humorvoller Gelassenheit zurück: "Warum? Du bist doch so warm."

Solche Aktionen sind bei Cosimo keine Seltenheit und scheinen in Reality-Formaten fast schon sein Markenzeichen zu sein. Auch bei "The 50" und im Forsthaus Rampensau lieferte er den Zuschauern tiefe Einblicke. In dem Selbstversorgerhaus sprang er gemeinsam mit Jonathan Steinig (30) nackt in einen Whirlpool. Die anderen Teilnehmer reagierten entsetzt bis belustigt. "Ich habe Jonas Penis gesehen", berichtete Chika Ojiudo-Ambrose ihrer Partnerin Carina Nagel und konnte sich das Lachen dabei nicht verkneifen.

Andreas Rentz/Getty Images, RTLZWEI Collage: Cosimo Citiolo und Fritz Wagner

Instagram / cosimoofficial Cosimo Citiolo, Realitystar

©Joyn Cosimo Citiolo und Jona Steinig bei "Forsthaus Rampensau" Germany, Staffel 2