Das soll hinter Chase Stokes und Kelseas Trennung stecken

Kelsea Ballerini (32) und Chase Stokes' (33) Beziehung ist nach drei gemeinsamen Jahren beendet. Am vergangenen Wochenende wurde die Trennung bekannt, die Fans schockiert zurückließ. Doch hinter den Kulissen schwelte laut Insidern von Daily Mail schon lange eine Spannung, die schließlich nicht mehr zu überwinden war. "Am Anfang war es heiß und intensiv und alles, was man sich von einer Beziehung wünscht, aber dann wurde Chase wegen jeder Kleinigkeit eifersüchtig", plauderte die Quelle aus. Der Schauspieler habe ständig vermutet, dass seine Freundin mit anderen Männern flirte.

Während Kelsea ihren Karrierehöhepunkt feierte und immer wieder mit öffentlichen Auftritten glänzte, brodelte es im Privaten. Chases Misstrauen habe dazu geführt, dass das Paar immer häufiger in Konflikte geriet und die Harmonie, die ihre Beziehung zu Beginn prägte, verloren ging. "Anstatt sich weiter zu verlieben, gerieten sie immer wieder in Streitigkeiten, und dann kam seine Eifersucht ins Spiel", berichtete der Informant der britischen Zeitung und ergänzte: "Es wurde einfach zu einer Situation, in der es Zeitverschwendung war, an der Beziehung festzuhalten, und es besser war, sich zu trennen."

Das Liebes-Aus des Outer Banks-Stars und der "Cowboys Cry Too"-Interpretin sorgte am Wochenende für Schlagzeilen. Die Trennung wurde allerdings nicht von den Hollywoodstars selbst verkündet, sondern durch einen Sprecher dem Magazin People mitgeteilt. In der Stellungnahme hieß es kurz und knapp: "Sie sind zwei Erwachsene, die alles gegeben und versucht haben, ihre Beziehung zum Funktionieren zu bringen, aber letztendlich ist es ihnen nicht gelungen. So etwas kommt vor."

