Neues Album: Zara Larsson zeigt ihre wahre Persönlichkeit

Zara Larsson (27) hat ihr mit Spannung erwartetes fünftes Studioalbum "Midnight Sun" veröffentlicht und damit erneut ihre Vielseitigkeit und Stärke als Künstlerin unter Beweis gestellt. Das Album, das in Zusammenarbeit mit langjährigen Weggefährten wie MNEK sowie neuen Talenten wie Margo XS und Helena Gao entstand, ist laut Vogue eine energiegeladene Kombination aus Eurodance, schwedischem Pop und Trance. Aktuell ist Zara in den USA auf Tour und sorgt bereits im Vorprogramm von Tate McRae (22) für Begeisterung. Videos zeigen die Sängerin in Bestform: von beeindruckenden Gesangsläufen bis hin zu mitreißenden Tanzperformances. Das Feedback des Publikums vor 21 Uhr ist überwältigend – Zara wird von den Fans wie der eigentliche Star behandelt.

"Midnight Sun" ist mit seinen zehn faszinierenden Tracks ein vielseitiges Album, auf dem Zara sich sowohl selbstbewusst als auch verletzlich zeigt. Songs wie "The Ambition" und "Saturn’s Return" thematisieren die Herausforderungen und Unsicherheiten des Musikgeschäfts, während andere wie "Hot & Sexy" und "Puss Puss" pure Tanzfreude ausstrahlen. Ihre aktuelle Tour wird von einer ausschließlich weiblichen Crew begleitet, worauf die Sängerin besonders stolz ist. Sie beschreibt die besondere Atmosphäre, die durch ihre Tänzerinnen, Technikerinnen und ihre zukünftige Tourband entsteht: "Es ist kein bewusstes Statement, sondern eine natürliche Energie, die sich entwickelt hat", erklärt sie im Gespräch mit der Vogue.

Abseits der Bühne zeigt sich die Schwedin, die unbedingt eine Familie gründen will, entspannter denn je und genießt es, neue Orte zu erkunden. Ihren Erfolg reflektiert sie heute differenzierter als zu Beginn ihrer Karriere, als sie immer nach dem nächsten Hit strebte. Zara, die schon als Kind große Erfolge feierte, spricht offen darüber, wie wichtig es ist, nicht alles mit anderen zu vergleichen, sondern den eigenen Rhythmus im Leben zu finden. Mit einem eigenen Plattenlabel und klarem Fokus sieht sie sich nun endlich am Ziel, nicht nur eine Performerin zu sein: "Ich will eine Künstlerin sein – und ich bin auf dem Weg dorthin." Ihre Fans danken es ihr, indem sie ihre neue Authentizität und Persönlichkeit feiern.

Zara Larsson bei den MTV Video Music Awards 2025

Zara Larsson, Musikerin

Zara Larsson, Sängerin