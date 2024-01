Sängerin Zara Larsson möchte unbedingt eine Familie gründen!

Zara Larsson (26) möchte Nachwuchs. Die schwedische Sängerin hatte sich 2019 von dem britischen Model Brian Whittaker getrennt – kurz darauf fand sie aber offenbar schon wieder eine neue Liebe. Seit einiger Zeit ist die Blondine mit dem Tänzer Lamin Holmén in einer Beziehung. Mit ihm scheint es die Beauty ziemlich ernst zu meinen, wie sie Promiflash erzählt: Zara möchte in Zukunft eine eigene Familie gründen!

"In der Zukunft möchte ich Kinder haben", verrät die 26-Jährige im Promiflash-Interview. Angst vor beruflichen Einschränkungen befürchte sie nicht: "Ich denke nicht, dass man sich zwischen Karriere und Kindern entscheiden muss. Ich denke, dass man beides schaffen kann. Das wird zwar hart, aber ich werde erst sehen, wie es ist, wenn ich an diesen Punkt komme." Die "On My Love"-Interpretin wolle das Beste aus beiden Welten miteinander verknüpfen. Mit ihrem derzeitigen Freund kann sie sich jedenfalls gemeinsamen Nachwuchs gut vorstellen.

Offenbar scheint es zwischen Zara und ihrem Partner nicht nur privat gut zu laufen. Lamin ist nämlich in dem Musikvideo zu ihrem Song "Talk About Love" zu sehen. Laut Mirror sprach die Musikerin mit schwedischen Medien über die Entscheidung, ihren Freund mit ins Boot zu holen: "Ich wollte, dass es sich vertraut und leidenschaftlich anfühlt – das kam ganz von alleine, weil ich ihn liebe."

