Als Popstar: So meistert Zara Larsson Privates und Beruf

Zara Larsson (26) hat einen genauen Plan! Viele Fans kennen die Schwedin als selbstbewusste Powerfrau, die Hits wie "Lush Life" oder "Never Forget You" produziert und auf riesengroßen Bühnen performt. Die Karriere der Blondine begann jedoch schon viel früher: Bereits im Alter von 10 Jahren hatte die Musikerin die schwedische Version von Das Supertalent gewonnen. Danach startete sie durch die Decke. Doch wie schafft es Zara, Privatleben und Karriere miteinander zu vereinbaren?

"Du musst einfach Prioritäten setzen. Das Leben kann für jeden stressig werden, aber man muss einfach schauen, dass man sich für das Zeit nimmt, was einem wichtig ist", erklärt die 26-Jährige gegenüber Promiflash. "Vielleicht habe ich mal keine Zeit, einen alten Schulfreund wiederzusehen, aber dafür kann ich einen schönen Abend mit meiner Schwester oder mit meinem Freund verbringen", fährt sie fort. Es könne zwar manchmal schwierig sein, alle Termine zu koordinieren, aber dann müsse man sich einfach entscheiden.

Für ihre eigene Zukunft ist sich Zara aber sicher, dass sie die wichtigsten Dinge miteinander kombinieren kann. "Ich denke nicht, dass man sich zwischen Karriere und Kindern entscheiden muss. Ich denke, dass man beides schaffen kann. Das wird zwar hart, aber ich werde erst sehen, wie es ist, wenn ich an diesen Punkt komme", verriet sie im Promiflash-Interview. Die "On My Love"-Interpretin wolle das Beste aus beiden Welten miteinander verknüpfen.

Anzeige

Getty Images Zara Larsson, Sängerin

Anzeige

Getty Images Zara Larsson, Sängerin

Anzeige

Getty Images Zara Larsson, Sängerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de