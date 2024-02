Daraus zieht Zara Larsson die Inspiration für ihre Musik

Die Mischung machts. Zara Larsson (26) gehört schon seit einigen Jahren zu den beliebtesten Sängerinnen in der Musikbranche. Mit Songs wie "Lush Life", "Uncover" oder "Never Forget You" überzeugt die Schwedin weltweit von ihrem Talent. Das heute veröffentlichte Album "Venus" ist mittlerweile das vierte auf dem Markt. Gegenüber Promiflash verrät Zara, woher sie die Inspiration für all ihre Songs nimmt!

Im Interview mit Promiflash erzählt die Musikerin von der Entstehung von "Venus" und welche Komponenten dieses Album zu dem machten, was es letztendlich ist. Beim Musikmachen sei es ihr wichtig, dass es sich nach ihr anfühlt und anhört – "Ich versuche, meine eigene Stimme zu finden", verrät sie. Die Inspiration dafür finde sie "bei Freunden, in ihrem Leben, bei den Künstlern, mit denen sie die Songs schreibt". Außerdem höre sie dafür Lieder aus den verschiedensten Genres. "Ich mag einfach so viele Sachen und ich denke, das ist die Darstellungdessen, was ich bin", gibt die Blondine zu verstehen.

Freunde und Familie sind wichtige Komponenten in Zaras Leben. Um Karriere und Privatleben unter einen Hut zu bringen, setzt die 26-Jährige Prioritäten. "Das Leben kann für jeden stressig werden, aber man muss einfach schauen, dass man sich für das Zeit nimmt, was einem wichtig ist", erklärt sie gegenüber Promiflash.

Getty Images Zara Larsson, Sängerin

Promiflash Zara Larsson im Interview mit Promiflash

Instagram / zaralarsson Zara Larsson im Januar 2024

