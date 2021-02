Zara Larsson (23) hat einen neuen Mann an ihrer Seite – und das schon seit einer ganzen Weile! Die schwedische Sängerin trennte sich vor anderthalb Jahren von dem britischen Model Brian Whittaker – kurz darauf fand sie aber offenbar schon wieder eine neue Liebe. Zara ist nämlich schon seit über einem Jahr mit dem Tänzer Lamin Holmén in einer Beziehung!

Zwischen den beiden scheint es aber nicht nur privat super zu laufen – auch beruflich harmoniert das Paar augenscheinlich wunderbar. So ist Lamin auch in dem Musikvideo zu Zaras neuem Song "Talk About Love" zu sehen. Laut Mirror sprach die Musikerin mit schwedischen Medien über die Entscheidung, ihren Freund mit ins Boot zu holen: "Ich wollte, dass es sich vertraut und leidenschaftlich anfühlt – das kam ganz von alleine, weil ich ihn liebe."

Anscheinend war das für Zara die richtige Entscheidung – denn die Zusammenarbeit mit ihrem Schatz war wohl mehr als erfolgreich. "Wir hatten einen fantastischen Drehtag. Es ist so schön, wenn man jemanden so gut kennt und sich sicher fühlt", schwärmte sie.

Getty Images Zara Larsson, Sängerin

Instagram / laminalexander Lamin Holmén, Tänzer

Instagram / brianhwhittaker Zara Larsson und Brian Whittaker

