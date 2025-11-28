"Stranger Things": Finale Staffel mit schlechtestem Score

Nach drei Jahren Wartezeit kehrte Stranger Things mit der fünften und gleichzeitig letzten Staffel zurück auf Netflix. Seit 2 Uhr morgens am 27. November sind die ersten vier Folgen der fünften und finalen Staffel von "Stranger Things" online. Doch die ersten Kritiken zeichnen ein differenziertes Bild: Auf Rotten Tomatoes erreichten die neuen Folgen einen Kritikerscore von 85 Prozent. Damit liegt die Staffel erstmalig unter den Werten ihrer Vorgänger. Staffel eins hatte noch 97 Prozent erreicht, die zweite erzielte 94 Prozent, während Staffel drei und vier jeweils mit 89 Prozent bewertet wurden.

Das Publikum hingegen zeigt sich weitaus begeisterter. Mit einem Audience Score von 90 Prozent übertrifft die fünfte Staffel sogar die Bewertungen der dritten und vierten Season. Lediglich Staffel zwei erreichte ebenfalls diesen Wert. Kritiker loben unter anderem die Entscheidung, die Hauptfiguren nach den Ereignissen der vierten Staffel wieder in Hawkins zu vereinen, sowie das rasante Tempo der Erzählung. Doch es gibt auch negative Stimmen: Variety bemängelt eine flache Wirkung der Episoden trotz größerer Produktion, während die Figurenentwicklung zu kurz komme. ScreenRant zollt den Duffer-Brüdern Respekt für ihren Mut, kritisiert aber die mitunter zu verschachtelte Handlung aufgrund der komplexen Welt der Serie.

"Stranger Things" begeistert seit 2016 mit seiner Geschichte rund um das kleine Städtchen Hawkins und das düstere "Upside Down". Die Serie hat eine riesige Fangemeinde aufgebaut, die nach einer derart langen Pause hohe Erwartungen hatte. Besonders der Wandel von Vecna, einem der zentralen Charaktere, sorgt für Spekulationen, wie sich die Serie ihrem Ende nähert. Während Kritiken und Meinungen gespalten sind, bleibt die Spannung in der Fangemeinde groß, und die kommenden Episoden werden zeigen, ob die Duffer-Brüder den Erwartungen gerecht werden können. Die Serie bleibt eine feste Größe in der Popkultur und schreibt mit ihrem Finale ein Stück Streaming-Geschichte.

Courtesy of Netflix Millie Bobby Brown, Finn Wolfhard und Noah Schnapp in "Stranger Things"

Netflix Der Cast in "Stranger Things" Staffel vier

Netflix Der Cast von "Stranger Things"