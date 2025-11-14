Leyla Heiter entsetzt: Sie will mit dem Rauchen aufhören

Leyla Heiter (29) hat eine klare Entscheidung getroffen: Die Reality-Bekanntheit will das Rauchen an den Nagel hängen – und das sofort. Auslöser war ein spontaner Moment im Wartezimmer einer Arztpraxis, wo ihr eine Aufklärungsbroschüre in die Hände fiel. Darin las sie, was Tabakkonsum im Körper anrichten kann, und teilte ihre Reaktion direkt mit ihren Followern. "Ich will ja die ganze Zeit schon aufhören", erklärte Leyla auf Instagram und gibt zu, bisher nur sieben Tage am Stück durchgehalten zu haben. Die Influencerin kündigt an, jetzt alles zu tun, um endgültig Schluss zu machen – und genau das will sie mit ihren Fans angehen.

Hintergrund ihrer Kehrtwende: Die Influencerin hat mehrere Anläufe unternommen, von der Zigarette loszukommen. Diesmal soll alles anders werden, sagt sie, und spricht von einem konsequenten Neustart. Die Broschüre, die sie im Wartezimmer gefunden hat, wird sie zu Hause als ständige Erinnerung aufhängen. Was sie so erschüttert: Die Auflistung reicht weit über das bekannte Risiko für Lungenkrebs hinaus. Genannt werden zahlreiche Krebsarten – vom Mund- und Rachenkrebs über Kehlkopf-, Speiseröhren-, Leber-, Nieren- und Blasenkrebs bis hin zu Bauchspeicheldrüsen-, Magen- sowie Dick- und Enddarmkrebs. Dazu kommen schwere Herz-Kreislauf-Erkrankungen wie Herzinfarkt und Schlaganfall. Die Fülle dieser Risiken, so macht Leyla deutlich, war ihr in der Gesamtheit nicht bewusst.

Abseits der gesundheitlichen Fakten zeigt die Reaktion der Reality-TV-Persönlichkeit vor allem eines: Sie will ihr privates Umfeld und ihre Community einbinden, um die eigene Willenskraft zu stärken. Leyla ist dafür bekannt, Alltagsmomente ungefiltert zu teilen – vom spontanen Küchenplausch bis zur ehrlichen Beichte über Rückschläge. Freundschaften und Familie spielen in ihrem Leben eine große Rolle, und aus ihrem Kreis kommt häufig Rückenwind für Veränderungen, die ihr wichtig sind. Wer ihr folgt, kennt diese Mischung aus Transparenz und Tatendrang – und genau darauf setzt sie nun beim Rauchstopp.

Anzeige Anzeige

Instagram / leylaheiter Leyla Heiter, September 2025

Anzeige Anzeige

Imago Leyla Heiter und Mike Heiter, 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / sinanmovez Leyla Heiter, August 2025