Ein Bein kürzer: Leyla Heiter bekommt "heftigen" Arztbefund

Leyla Heiter (29) hat ihre Community mit einem überraschenden Gesundheits-Update aufgeschreckt: Die Reality-Bekanntheit erzählte, dass sie seit Monaten mit Schmerzen im Rücken und im Knie zu kämpfen hat und deswegen nun erneut beim Orthopäden war. Die Untersuchung fand kürzlich statt. In ihrer Heimat will sie sich nun weiter behandeln lassen. Dabei war auch Ehemann Mike Heiter an ihrer Seite, zudem stand Freund Lucca Brand im Austausch mit ihr. Die Diagnose fiel deutlich aus und erklärt, was hinter den Beschwerden steckt – und warum es ohne Therapie nicht weitergeht.

Die Influencerin berichtete, man habe bei ihr eine spürbare Beinlängendifferenz festgestellt. "Mein linkes Bein ist um die zwei Zentimeter kürzer als mein rechtes Bein. Das ist richtig, richtig heftig", erklärte sie auf Instagram. Dazu kommt eine Flüssigkeitsansammlung im rechten Knie, die die Schmerzen verstärkt. Der Arzt verordnete Physiotherapie, spezielle Ferseneinlagen, die sie schrittweise tragen soll, und eine Bandage zur Stabilisierung von Rücken und Knie. In der nächsten Zeit will Leyla ein geeignetes Physio-Team finden, um langfristig Entlastung zu schaffen. Mike und Lucca hätten zunächst gedacht, sie übertreibe, sagte sie, doch der Orthopäde habe die Lage klargemacht.

Erst vor Kurzem machte Leyla auch in Sachen Rauchstopp ernst: Nach einem aufrüttelnden Moment im Wartezimmer, als sie eine Broschüre über die Folgen des Tabakkonsums las, entschloss sich die Influencerin, mit dem Rauchen aufzuhören. "Ich will ja die ganze Zeit schon aufhören", gab sie offen zu und berichtete, bisher nur sieben Tage am Stück durchgehalten zu haben. Ihr Ziel: Diesmal alles anders machen und ihre Follower an dem Neustart teilhaben lassen. Die Broschüre wollte sie sich direkt zu Hause aufhängen – als stetige Mahnung, welche gesundheitlichen Risiken das Rauchen mit sich bringt.

Anzeige Anzeige

Instagram / leylalahouar Leyla Lahouar im Mai 2025

Anzeige Anzeige

IMAGO / Beautiful Sports Mike und Leyla Heiter, November 2024

Anzeige Anzeige

IMAGO / Future Image Leyla Heiter, Reality-TV-Star