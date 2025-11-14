Heidi Klum & Kaulitz-Zwillinge glänzen bei Bambi-Verleihung

Glanz, Glamour und ein echter Familienmoment in München: Heidi Klum (52) nahm am Donnerstagabend, 13. November 2025, in den Bavaria Filmstudios ihren Bambi in der Kategorie Entertainment entgegen – geehrt für ihren Einsatz für Diversität. An ihrer Seite strahlte Ehemann Tom Kaulitz (36), der sie nach dem roten Teppich sogar auf die Bühne führte. Zuvor hatten Bill Kaulitz (36), Georg Listing (38) und Gustav Schäfer mit Tokio Hotel den Abend eröffnet und sich dem Blitzlichtgewitter gestellt. Während Bill mit einem spektakulären Lederlook und hochtoupiertem 80er-Haar alle Blicke auf sich zog, setzte die restliche Band auf klassische Eleganz. Internationale Prominenz war ebenfalls vor Ort, darunter Laudatorin Naomi Campbell (55).

Der Abend hätte beinahe komplett in Familienhand gelegen, doch in der Podcast-Kategorie gingen Tom und Bill mit "Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood" leer aus. Gegen Journalist Paul Ronzheimer konnte sich das Duo nicht durchsetzen. Für Gesprächsstoff sorgten die Auftritte trotzdem: Bill trug ein Lederkleid mit verschiedenen Texturen, hohem Frontschlitz und kniehohen Stiefeln mit schwindelerregenden Absätzen. Tom und Georg kamen im schwarzen Anzug mit weißem Hemd und Lackschuhen, Gustav erschien im schwarzen T-Shirt. Heidi präsentierte eine schulterfreie, ausladende schwarze Robe mit rosafarbenen Blütenstickereien und XXL-Schleppe und posierte gut gelaunt Arm in Arm mit Tom für die Fotografen. Auf der Bühne würdigte Naomi ihre Kollegin als "geborene Entertainerin" und lobte ihre "unverkennbare Lebensfreude". Heidi zeigte sich sichtlich gerührt und sagte in ihrer Dankesrede: "Ich freue mich so! Ich stehe hier mit ganz, ganz viel Dankbarkeit."

Auch im Saal gab es warmen, persönlichen Support. Mit Lena Gercke (37) und Barbara Meier (39) saßen zwei Germany's Next Topmodel-Gewinnerinnen der ersten Stunde im Publikum und drückten der Moderatorin die Daumen. "Nach so langer Zeit finde ich es einfach total schön, dass ich im Publikum sein kann und ganz stolz mitverfolgen kann, wie sie einen großen Moment hat", sagte Barbara gegenüber spot on news. "Ich freue mich immer, wenn ich Heidi treffe", betonte Lena und sprach von einem "vertrauten, schönen Gefühl". Heidi und Tom präsentieren sich auf Events gerne als eingespieltes Duo, während die Zwillinge mit ihrem gemeinsamen Podcast regelmäßig Einblicke in ihr Leben zwischen Studio, Tour und Familienzeit geben. Für Heidi ist es der dritte Bambi – eine Ehrung, die an ihre lange TV-Erfolgsgeschichte und ihren Einsatz für Vielfalt anknüpft.

Getty Images Heidi Klum und Tom Kaulitz bei der Bambi-Verleihung in München, 2025

Getty Images Tokio Hotel mit Gustav Schäfer, Tom Kaulitz, Bill Kaulitz und Georg Listing bei der Bambi-Verleihung in München, 2025

Getty Images Heidi Klum auf dem roten Teppich bei der Bambi-Verleihung, 2025