Nach Sieben-Stunden-OP: Bill Kaulitz hat neue Beißerchen

Bill Kaulitz (36) hat bei der glamourösen Bambi-Verleihung in München nicht nur mit seinem auffälligen Look, sondern auch mit einem strahlend neuen Lächeln alle Blicke auf sich gezogen. Der Sänger präsentierte makellos gerade Zahnreihen in strahlendem Weiß, was viele Beobachter spekulieren ließ, ob dies das Ergebnis einer der kürzlich angekündigten Operationen war. Ende Oktober sprach der Tokio-Hotel-Frontmann in seinem Podcast "Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood" von einem medizinischen Eingriff, der unter Vollnarkose durchgeführt wurde. Obwohl die OP ursprünglich mit sieben Stunden veranschlagt war, berichtete Bill später, dass sie nur rund fünf Stunden gedauert habe. Die nächste OP stehe jedoch schon kurz bevor, wobei er beruhigend hinzufügte: "Es war nicht das Facelift."

Im Podcast hatte Tom Kaulitz (36) erklärt: "Na ja, es ist eine große OP, weil du freiwillig unter Vollnarkose gehst. Es könnte ja auch was Ernsthaftes sein, ist es aber nicht", sagte er im gemeinsamen Podcast. Bill beruhigte daraufhin: "Nein, Sorgen muss sich hier keiner machen". Das Update folgte kurz darauf. "Ich hatte meinen ersten Eingriff, und es hat nur viereinhalb oder fünf Stunden gedauert", so der Musiker. Eine freiwillige Vollnarkose ist bei Eingriffen im Kiefer- oder Zahnbereich nicht ungewöhnlich, und der makellose Look auf dem Teppich lässt genau daran denken. Auf Fotos vom Sommer war bei Bill noch ein leichter Bogen in der oberen und unteren Zahnreihe zu erkennen. Neben dem neuen Biss fiel in München auch die Frisur ins Auge: Der blondierte Vokuhila weckte Erinnerungen an David Bowie (†69) als Kobold-König Jareth im Film "Die Reise ins Labyrinth".

Bill, der einst durch seine extravaganten Looks und Tokio-Hotel-Hymnen wie "Durch den Monsun" bekannt wurde, scheint seine kreative Seite auch heute noch in andere Bereiche zu tragen. Schon in der Vergangenheit überraschte er mehrfach mit auffälligen Styles, sei es mit seinen ikonischen Outfits oder gewagten Frisuren. Die emotionalsten Momente teilt der Sänger oft mit den Fans in seinem Podcast, in dem auch die jüngsten ärztlichen Eingriffe thematisiert wurden. Für Bill scheint es in erster Linie darum zu gehen, sich selbst treu zu bleiben.

Imago Tom Kaulitz und Bill Kaulitz bei der 77. Bambi-Verleihung in den Bavaria Filmstudios, München, 13.11.2025

Getty Images Tokio Hotel mit Gustav Schäfer, Tom Kaulitz, Bill Kaulitz und Georg Listing bei der Bambi-Verleihung in München, 2025

Getty Images David Bowie, 1973