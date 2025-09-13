Fans besorgt: Farina Opoku löscht Bilder mit Ehemann Pouya

Kriselt es bei Farina Opoku (34)? Aufmerksame Fans bemerkten: Die Influencerin scheint alle Bilder mit ihrem Ehemann Pouya Yari von ihrem Instagram-Account gelöscht zu haben. Er taucht auch in ihren Storys nicht mehr auf. Das wirft bei ihren Followern Fragen auf – immerhin gab es früher schon mal Liebeskrisen bei den beiden. Auf Instagram fragt ein Fan nun besorgt nach: "Hallo Farina. Bist du nicht mehr mit deinem Mann zusammen?"

Farina hält sich zu den Spekulationen ihrer Fans vorerst bedeckt. Auf ihren Social-Media-Plattformen heißt es business as usual – dennoch bleibt unklar, was es mit den gelöschten Fotos wirklich auf sich hat. Farina und Pouya sind schon seit vielen Jahren ein Paar. Ende 2022 sorgten die beiden mit einem handfesten Fremdgehskandal für Schlagzeilen. Daraufhin begaben sie sich in eine Paartherapie und gaben im Sommer 2023 bekannt, wieder ein Paar zu sein.

Vor Kurzem sprach Farina erst über den Seitensprung von Pouya, der damals ihre Vertrauensbasis zerstörte. "Das war schon der Gipfel des Eisbergs. [...] Da dachte ich, die Sache ist zu Ende", erzählte sie in dem Podcast "THE LOBBY by DR MARY". Der Grund dafür seien jedoch gar nicht nur ihre eigenen verletzten Gefühle gewesen – sondern ihre gemeinsame Tochter Nola, die kurz vor dem Seitensprung zur Welt gekommen war. Die 34-Jährige erklärte: "Weil da eben auch unsere Tochter mit im Spiel war. Da bin ich einfach eine Löwenmama und da habe ich dann gesagt, bis hierhin und nicht weiter."

IMAGO / Independent Photo Agency Int. Farina Opoku bei den Filmfestspielen in Cannes 2025

Instagram /farinaopoku Farina Opoku mit ihrem Ehemann Pouya, 2023

Instagram / farinaopoku Farina Opoku mit ihrem Ehemann Pouya und Tochter Nola, 2024