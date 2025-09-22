Farina Opoku äußert sich auf der Wiesn zu Ehekrise-Gerücht

Farina Opoku (34) sorgt beim Oktoberfest für große Verwirrung. Die Influencerin besuchte schon mehrere Events, darunter das HeidiFest von Heidi Klum (52) im Münchner Hofbräuhaus und die "Almauftrieb"-Party im berühmten Käferzelt. Die Schleife ihres Dirndls wechselte jedoch von Event zu Event fröhlich die Seite. Zur Erinnerung: Singles tragen die Schleife vorne links, während eine Schleife vorne rechts auf eine feste Beziehung oder Ehe hinweist. Wie steht es nun um Farinas Ehe mit Pouya Yari alias DJ Jeezy? "Es ist kompliziert, Beziehungen sind ja nicht immer auf einer Ebene, sondern gehen auch auf und ab", erklärt sie gegenüber Bild und gibt zu verstehen, es gebe nichts Weiteres zu verkünden.

Das Wichtigste sei für Farina das Wohlbefinden ihres Nachwuchses. "Unserer Tochter geht’s gut", betont sie. Wie es tatsächlich um die Ehe der Social-Media-Berühmtheit und dem DJ steht, soll wohl vorerst zwischen den beiden bleiben. Vor Kurzem gab Farina ihren Fans im Netz aber noch unmissverständlich zu verstehen, dass privat etwas im Argen liegt. Auf Instagram löschte sie ganz plötzlich alle gemeinsamen Fotos mit Pouya und heizte so das Gerücht an, sie könne derzeit solo sein. Seither fehlt auf dem Profil der 34-Jährigen jedes Zeichen ihres Liebsten.

Farina und Pouya sind schon seit vielen Jahren ein Paar und gaben sich bereits 2018 das Jawort. 2019 folgte eine zweite, große Hochzeit auf Ibiza. Im Sommer 2022 kam schließlich ihre gemeinsame Tochter Nola zur Welt. Doch keine vier Monate später folgte die plötzliche Trennung: Es wurde bekannt, dass Pouya seiner Frau fremdgegangen sein soll. Daraufhin begaben sich die jungen Eltern in eine Paartherapie und gaben im Sommer 2023 bekannt, wieder ein Paar zu sein. Dennoch halten sich die Krisengerüchte seither hartnäckig.

IMAGO / BREUEL-BILD Farina Opoku beim HeidiFest im Hofbräuhaus in München

Instagram / farinaopoku Farina Opoku mit ihrem Ehemann Pouya und Tochter Nola, 2024

Instagram / farinaopoku Farina Opoku und Pouya Yari