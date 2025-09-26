Filler und Co.: Das sind Riccardo Simonettis Beauty-Beichten

Riccardo Simonetti (32) überrascht seine Fans auf Instagram mit einem ehrlichen Blick in die Vergangenheit. Der TV-Star, bekannt für seinen außergewöhnlichen Stil und seine Liebe zur Mode, teilt alte Schnappschüsse, die Beauty-Experimente zeigen, die er bereut. Ein Foto zeigt das Model mit sichtbar volleren Lippen. Zu dem Bild schreibt der Autor ganz offen: "Ich habe eine Weile Lip Filler ausprobiert, aber als mein Bart zu wachsen begann, habe ich ihn aufgelöst." Ein weiterer Fehltritt sei nach eigener Aussage das Bleichen seiner Augenbrauen gewesen: "Sie passen leider nicht zu mir, was sehr schade ist, weil ich sie an anderen toll finde."

Einen Beauty-Trend probierte Riccardo sogar mehrfach aus. "Eine Bräunungsdusche – kann ich nicht empfehlen", lässt der Influencer seine Fans wissen und teilt dazu Beweisfotos aus den vergangenen Jahren. Viele seiner Follower feiern den Moderator nun für seine Offenheit. Doch einige User finden, dass er nicht so hart mit sich selbst ins Gericht gehen sollte. "Also ich finde das super, dass du das alles ausprobiert hast. Warum bereuen? Ist ja reversibel und manchmal muss man es einmal machen, damit man es dann nie wieder macht", kommentiert eine Nutzerin.

Neben dem Thema Beauty spielen auch Musicals eine große Rolle in Riccardos Leben. Im Sommer erfüllte sich für den 32-Jährigen ein Lebenstraum. In Hamburg durfte der Social-Media-Star in einer kleinen Gastrolle in dem Stück "& Julia" auftreten. Im Interview mit t-online freute er sich im Vorhinein: "Ich habe 15 Jahre lang Theater gespielt – deswegen fühlt sich das trotzdem ein wenig an wie nach Hause kommen."

Anzeige Anzeige

IMAGO / Spöttel Picture Riccardo Simonetti, November 2017

Anzeige Anzeige

IMAGO / APP-Photo Riccardo Simonetti, TV-Star

Anzeige Anzeige

Instagram / riccardosimonetti Riccardo Simonetti (r.) und sein Ehemann im Backstagebereich von "& Julia"