Sie trägt Dirndlschürze links: Ist Farina Opoku etwa Single?

Beim legendären "HeidiFest", einer glamourösen Oktoberfest-Party von Heidi Klum (52) kurz vor dem eigentlichen Start des Wiesn-Trubels, sorgte Farina Opoku (34), auch bekannt als novalanalove, für Aufsehen. In einem traditionellen Dirndl, das die Influencerin stolz auf ihren Kanälen präsentierte, fiel Fans ein besonderes Detail sofort ins Auge: Die Schleife ihres Rocks war auf der linken Seite gebunden. Traditionell steht dies in der bayerischen Trachtensprache für einen Single-Status. Sofort begann in den Kommentaren ihrer Follower eine Welle der Spekulationen: "Links? Was will sie uns sagen?" oder "Die Schleife sagt alles!" hieß es mehrfach unter den Bildern.

Die Spekulationen kommen nicht von ungefähr. Vor Kurzem bemerkten Fans der Social-Media-Größe, dass sie alle Bilder von ihrem Ehemann Pouya Yari von ihrem Instagram-Account entfernt hat. Auch gemeinsame Auftritte oder Erwähnungen in ihren Storys fehlen seit geraumer Zeit. In der Vergangenheit ließ Farina ihre Follower oft an privaten Momenten mit ihrem Mann teilhaben, was die plötzliche Stille umso auffälliger macht. Auf ihrem Account zeigt sie sich derzeit vor allem allein oder in Begleitung ihrer Freunde.

Farina, die mit über einer Million Follower zu den erfolgreichsten Influencerinnen Deutschlands zählt, hat sich bisher nicht ausdrücklich zu den Gerüchten geäußert. Ihre Beziehung stand aber schon oft im Fokus. In der Vergangenheit sprach die Content Creatorin offen über die Untreue ihres Ehemannes. Vor wenigen Monaten gab sie im Podcast "The Lobby by Dr Mary" zu, dass sie viele Warnsignale ignoriert und trotz eines schlechten Bauchgefühls an der Beziehung festgehalten habe.

Instagram / farinaopoku Farina Opoku, 2025 in München

Instagram / farinaopoku Pouya Yaro und Farina Opoku im Juli 2025

Instagram / farinaopoku Farina Opoku mit ihrem Ehemann Pouya und Tochter Nola, 2024