Klare Ansage: Christian Wolf packt über Oliver Pocher aus

Christian Wolf (30) geht in die Offensive: In einem 18-minütigen YouTube-Video rechnet der Unternehmer mit Oliver Pocher (47) ab und erklärt, warum ein geplantes Gespräch zwischen beiden geplatzt ist. Der Social-Media-Star schildert seine Sicht ausführlich, nennt konkrete Gründe und spart nicht mit Spitzen. "Oliver Pocher ist nicht nur dafür bekannt, dass seine Shows ziemlich leer und Witze ziemlich schlecht sind. Nein, er ist auch für extrem frauenfeindliches Verhalten bekannt. [...] Vielleicht ist das so, um sein Ego zu stärken, weil ihn schon so viele Frauen verletzt und verlassen haben", stichelt Christian. Der Streit, der sich seit Wochen hochschaukelt, bekommt damit eine neue Wendung – und die Aussichten auf einen versöhnlichen Talk schwinden.

Laut Christian habe Ollis Kurswechsel die Eskalation ausgelöst: Statt eines vertraulichen Gesprächs habe der Comedian eine öffentliche Show mit Medienpräsenz und Bühnenspielen gefordert. "Er wollte plötzlich kein Gespräch mehr – sondern eine Show", erzählt der More-Nutrition-Gründer. Zudem habe es Streit um eine geplante Spendenaktion gegeben: Der 47-Jährige habe angekündigt, die Show-Einnahmen an benachteiligte Kinder zu spenden, auf Christians Angebot, die Summe selbst zu übernehmen, jedoch nicht reagiert. "Sobald es ihm ans eigene Geld geht, zieht er zurück. Finde ich schade, weil er hier die Kinder instrumentalisiert hat, um zu versuchen, mich auf die Bühne zu bekommen", erklärt Christian. Von Olli liegt bislang keine Reaktion auf die neuen Vorwürfe vor.

Die öffentliche Auseinandersetzung zwischen Christian und Olli zieht sich bereits seit einiger Zeit hin. Beide ließen in der Vergangenheit keine Gelegenheit aus, sich gegenseitig mit Provokationen und Sticheleien zu begegnen. Bereits wenige Tage zuvor hatte der Influencer auf Instagram mit einer provokanten Ankündigung nachgelegt: In einer Fragerunde erklärte Christian, am Sonntag das Video zum laufenden Streit zu veröffentlichen. "Habe da so im Gefühl, dass er danach wieder einen Anfall der Tobsucht inklusive emotional Breakdown kriegt. Let's see", scherzte er und machte klar, dass die Auseinandersetzung noch lange nicht beendet ist.

IMAGO / Hartenfelser Christian Wolf, Unternehmer

ActionPress / Panama Pictures Oliver Pocher, November 2024

Instagram / christianwolf Christian Wolf, Influencer