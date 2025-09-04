Knallhart: Das nervt Lorik Bunjaku an seiner Freundin Denise

Denise Hersing (29) und ihr Freund Lorik Bunjaku (29) sorgen jetzt mit ihrem neuen Videopodcast "Planlos geht der Plan los" für Gesprächsstoff. Ab dem 3. September 2025 bekommen Fans nun jeden Mittwoch auf Podimo Einblicke in ihr turbulentes Leben als Paar und Reality-TV-Stars. In der Auftaktfolge des Podcasts startet Lorik direkt mit einem kontroversen Thema: Der Realitystar spricht offen darüber, was ihn an Denise nervt. "Du gehst schnell an die Decke und hast keine Geduld mit mir", offenbart er.

Während Lorik seine Meinung äußert, bleibt Denise nicht still. Sie widerspricht und erklärt, dass Lorik selbst oft Situationen herbeiführt, die sie in Rage bringen. "Manchmal wirkst du gelangweilt und suchst dann etwas, um mich anzuzicken", hält er ihr aber weiterhin vor. Doch Denise weiß, ihre Verhaltensweise zu erklären: In stressigen Situationen reagiere sie so impulsiv. Ein weiterer Punkt, der Lorik besonders nervt, ist, dass seine Freundin ihn oft nicht ausreden lässt. Die Diskussion rund um ihre Eigenarten gibt den Podcast-Hörern gleich zu Beginn viel Stoff zum Nachdenken.

Abseits der offensichtlichen Herausforderungen in ihrer Beziehung haben Denise und Lorik offensichtlich Spaß daran, ihre Höhen und Tiefen mit der Welt zu teilen. Die beiden haben sich im Reality-TV einen Namen gemacht. Dort begann auch ihre Liebesgeschichte: Bei Bachelor in Paradise lernten sie sich kennen und verliebten sich ineinander. Gemeinsam meisterten sie bereits Temptation Island V.I.P. und Das Sommerhaus der Stars. Auch wenn sie auf ihren gemeinsamen Abenteuerreisen anscheinend oft anecken, bleibt ihre Beziehung ein spannendes Thema für viele Zuschauer und Zuhörer.

Instagram / denise.hersing Denise Hersing und Lorik Bunjaku

Instagram / denise.hersing Denise Hersing und Lorik, Realitystars

RTL / Stefan Gregorowius Lorik Bunjaku und Denise Hersing Teilnehmer von "Das Sommerhaus der Stars", 2024