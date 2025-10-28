Tiere und Co.: Würde Lorik Bunjaku am Promihof teilnehmen?

Lorik Bunjaku (29) ist in der aktuellen Staffel von Der Promihof nicht zu sehen, auch wenn er sich über ein solches Projekt durchaus Gedanken gemacht hat. Die neue Reality-Show feiert derzeit ihre Premiere und lockt Prominente aufs Land, um das Leben auf einem Hof zu meistern. Im Gespräch mit Promiflash verriet der Realitystar, dass er sich eine Teilnahme grundsätzlich vorstellen könne: "Wenn die Gage stimmt, dann würde ich auch den Promihof machen." Wie hoch diese sein müsste, ließ er jedoch offen.

"Über Zahlen spreche ich ungern hier, aber dann würde ich auch eine Mistgabel in die Hand nehmen", so der 29-Jährige weiter im Interview. Der TV-Star hat in der Vergangenheit bereits an mehreren Reality-Formaten teilgenommen und bringt einiges an Erfahrung mit. Damit wäre er sicherlich keine schlechte Wahl für eine zukünftige Staffel der neuen Show, bei der tierfreundlicher und ländlicher Einsatz gefragt ist. Ob seine Fans ihn bald auf einem Bauernhof sehen könnten, bleibt erst einmal offen.

Trotzdem scheint Lorik die ersten Folgen von "Der Promihof" ganz genau zu verfolgen. Zur Kondom-Panne von Emma Fernlund (24) äußerte sich der Realitystar offen bei Promiflash: "Emma hat, glaube ich, keine Sendung außer 'Promihof' und 'Promibüßen' ohne mich gemacht. Ich habe ihre ganzen Anfänge quasi mitgemacht. Was soll ich sagen? Kann passieren", sagte er. Einen Seitenhieb konnte er sich dennoch nicht verkneifen und fügte hinzu: "Manche machen halt solche Schlagzeilen, die anderen auf andere Art und Weise."

Instagram / lorikbun Lorik Bunjaku, Realitystar

RTLZWEI / Magdalena Possert Cast von "Der Promihof" 2025

RTLZWEI Emma Fernlund bei "Der Promihof"