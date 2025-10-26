40.000 Euro: Lorik Bunjaku gab "The Power"-Prämie den Eltern

Lorik Bunjaku (29) hat die Herzen seiner Fans im Sturm erobert – nicht nur mit seinem Sieg in der ersten Staffel von The Power, sondern auch mit seiner außergewöhnlichen Großzügigkeit. Im Interview mit Promiflash verriet der 29-Jährige, was nach dem Finale passierte und an wen das Geld ging. "Das Preisgeld ist da und auch nicht mehr da. Ich habe das Preisgeld meinen Eltern gegeben. Komplett. Ich hab denen alles zu verdanken. Und 40.000 Euro, das kommt dem nicht mal ansatzweise nahe", erklärte Lorik.

Für Schlagzeilen sorgt jedoch ein alter Deal, den Lorik während der Show mit Aaron Königs geschlossen hatte. Die beiden hatten vereinbart, zusammenzuarbeiten und im Falle eines Sieges das Preisgeld zu teilen. Doch dieses Versprechen hat Lorik nach eigener Aussage nicht eingelöst. "Ich habe Aaron keinen Cent überwiesen", bestätigte der Realitystar im Interview mit dem "Blitzlichtgewitter"-Podcast und fügte scherzhaft hinzu: "Aaron, ich kann dir gerne einen gelben Pullover kaufen, dann sind wir quitt." Die Anspielung ist kein Zufall – gelbe Kleidung gilt als Markenzeichen von Aaron.

Loriks Weg zum Sieg war alles andere als leicht. Als Nachrücker setzte er sich mit taktischem Geschick und der schnellsten Zeit beim Bau der finalen Delta-Pyramide durch. Damit triumphierte er über starke Konkurrenten wie Matthias Mangiapane (42) und Dilara Kruse, die ihm im Finale ordentlich zusetzten. Fans schätzen an Lorik jedoch nicht nur seinen Ehrgeiz und Sportsgeist, sondern vor allem seine Bodenständigkeit. Mit der Entscheidung, das Preisgeld seinen Eltern zu schenken, zeigte der Charmeur, wo sein Herz wirklich liegt – und gewann damit die Sympathien einiger Zuschauer.

Joyn / René Lohse "The Power"-Kandidat Lorik Bunjaku

IMAGO / Future Image Lorik Bunjaku bei der "The Power"-Premiere in Berlin

Instagram / lorikbun Lorik Bunjaku im Dezember 2023