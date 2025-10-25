Lorik Bunjaku reagiert auf Emmas Kondom-Panne beim Promihof

Emma Fernlund (24) sorgt mit einem Vorfall bei der Realityshow Der Promihof für Schlagzeilen. Bei den Dreharbeiten kam es zu einem Missgeschick: Während eines intimen Moments mit Tim Kühnel platzte das Kondom der beiden. In der Show, in der es eigentlich darum geht, sich um Tiere zu kümmern und den Stall aufzuräumen, rückte dieser Moment schnell in den Fokus. Der Vorfall, der unter der Bettdecke stattfand, entwickelte sich zum Gesprächsthema und spaltete die Zuschauermeinungen.

Reality-TV-Kollege Lorik Bunjaku (29), der seit Jahren aus verschiedenen Formaten mit Emma vertraut ist, teilte gegenüber Promiflash seine Meinung zu der Situation. "Emma hat, glaube ich, keine Sendung außer 'Promihof' und 'Promibüßen' ohne mich gemacht. Ich habe ihre ganzen Anfänge quasi mitgemacht. Was soll ich sagen? Kann passieren", ließ er verlauten. Gleichzeitig hinterfragte er jedoch, ob ein solches Ereignis in einem Format wie diesem nötig sei. "Manche machen halt solche Schlagzeilen, die anderen auf andere Art und Weise", ergänzte er.

Die offenen Worte von Emma zu dem Vorfall und ihre Entscheidung, den Vorfall öffentlich zu machen, stehen im Gegensatz zu den eher kritischen Äußerungen von Lorik. Emma hat sich in der Vergangenheit nicht nur durch ihre Reality-TV-Teilnahmen, sondern auch durch ihre Social-Media-Präsenz eine Plattform aufgebaut, auf der sie gern mit ihren Followern kommuniziert. Ihre Offenheit zum Thema zeigt erneut ihre Bereitschaft, auch unangenehme Erfahrungen öffentlich zu teilen. Lorik hingegen, der ebenfalls durch zahlreiche Show-Teilnahmen bekannt ist, betonte bisher eher das Kollegiale zu Emma, blieb in Bezug auf ihre jüngsten Schlagzeilen jedoch distanziert.

Anzeige Anzeige

IMAGO / Future Image Lorik Bunjaku bei der "The Power"-Premiere in Berlin

Anzeige Anzeige

RTLZWEI Emma Fernlund und Tim Kühnel bei "Der Promihof"

Anzeige Anzeige

Joyn Emma Fernlund, "Das große Promi-Büßen"-Kandidatin 2025