Lorik Bunjaku behauptet: Kim Virginia schlug ihm ins Gesicht

Lorik Bunjaku (29) packt eine brisante Geschichte über Kim Virginia (30) aus: Bei der "Iconic Drama"-Kinotour von Sam Dylan (34) erzählt der The Power-Sieger, dass die ehemalige Bachelor-Kandidatin ihm gegenüber handgreiflich geworden sei – und zwar, bevor sie bekannt wurde. "Kim Virginia war mit mir gemeinsam auf einer Schule, und jetzt ist sie ja ein Superstar. Und dieser Superstar hat mir mal eine Ohrfeige gescheppert", berichtet er. Der Vorfall soll sich vor etwa zehn Jahren in einem Klub in Mannheim ereignet haben.

"Da war es rappelvoll. [...] Auf einmal läuft sie an mir vorbei und sagt: 'Hast du mir gerade an den A*sch gefasst?'", schildert Lorik die Situation. Er stritt den Vorwurf entschieden ab, bekam jedoch trotzdem eine Ohrfeige. Zudem musste der ehemalige Sommerhaus-Bewohner den Klub verlassen, nachdem Kim den Türstehern den Vorfall berichtet hatte. Sam nimmt die Erzählung mit einer Prise Humor und scherzt: "Also hat Kim Virginia schon damals die Sendezeit gesucht, als sie noch gar nicht bekannt war?"

Dass es bei Kim nicht immer friedlich zugeht, ist für die Zuschauer ihrer Sendungen kein Neuland. Bereits bei Prominent getrennt sorgte sie für Schlagzeilen, als sie Max Bornmann vor laufender Kamera eine Ohrfeige verpasste. Während eines Spiels kam es zu einer hitzigen Diskussion zwischen der mittlerweile 30-Jährigen und den anderen Kandidaten. Als Max versuchte, sie zu beruhigen, wurde Kim wütend und drohte ihm: "Hey, pack mich nicht an, sonst wird das eine ganz andere Nummer." Daraufhin griff sie ihn an – und musste die Villa verlassen.

IMAGO / Future Image, IMAGO / Panama Pictures Collage: Lorik Bunjaku und Kim Virginia

Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia Hartung, Dezember 2024

RTL Kim Virginia Hartung und Max Bornmann bei "Prominent getrennt"