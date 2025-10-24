Lorik Bunjaku hat Kim Virginia Hartungs Hochzeit verpasst

Kim Virginia Hartung (30) hat ihrem Partner Nikola Glumac (29) in einer Zeremonie in Las Vegas das Jawort gegeben. Während die Hochzeit der beiden Reality-Stars Anlass zur Freude für ihre Fans war, erfuhr Lorik Bunjaku (29), ein ehemaliger Schulfreund der Braut und ebenfalls bekannt aus dem Reality-TV, erst kürzlich von diesem Ereignis. Im Interview mit Promiflash zeigte sich Lorik überrascht: "Das höre ich wirklich gerade zum allerersten Mal." Er erklärte, dass sich sein Interesse und sein Social-Media-Feed nur wenig mit Nachrichten aus dem Reality-Bereich beschäftigen würden.

Lorik, der mittlerweile in derselben Branche wie Kim Virginia tätig ist, betonte, dass er gar nicht wisse, "wer was macht und warum". Er erklärte, dass sein Fokus auf ganz anderen Themen liege. Von der Hochzeit habe er daher erst im Moment des Interviews erfahren. Dennoch ließ er es sich nicht nehmen, den frisch Vermählten über Promiflash seine Glückwünsche zukommen zu lassen: "Herzlichen Glückwunsch." Ob sich die alten Schulfreunde seit Jahren aus den Augen verloren haben, blieb dabei unerwähnt.

Kim Virginia und Nikola entschieden sich für eine spontane Hochzeit, die ganz im Zeichen ihrer Liebe stand. Während Kim die freudige Nachricht stolz auf Instagram verkündete, indem sie ihren funkelnden Ring präsentierte, schwärmte sie auch von ihrem perfekten Tag. Für das Paar, das von Fans vor allem in ihrer gemeinsamen Reality-Show verfolgt wird, scheint die Feier in Las Vegas ein weiteres Highlight in ihrer Beziehung zu sein. Ob und wann die beiden Details zu ihrem neuen Lebensabschnitt teilen, bleibt vorerst jedoch unklar.

RTL / René Lohse Lorik Bunjaku, "Temptation Island V.I.P."-Kandidat 2023

Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia Hartung und Nikola Glumac, Oktober 2025

Instagram / lorikbun Lorik Bunjaku, Realitystar