Mit diesem "The Power"-Kollegen hat Lorik noch Kontakt

Lorik Bunjaku (29), der Sieger der ersten deutschen Staffel der Strategie-Show The Power, hat überraschend offenbart, dass er sich seit den Dreharbeiten von seinen einstigen Villa-Mitbewohnern distanziert hat. "Ich habe mit niemandem Kontakt", gestand er in einem Interview mit Promiflash. Lediglich mit einem Kollegen tausche er sich hin und wieder aus: "Nur mit Isi habe ich ab und zu ein bisschen Kontakt, aber auch nur sporadisch." Selbst zu Matthias Mangiapane (42) und Dilara Kruse, mit denen er gemeinsam das Finale bestritt, pflegt er keine Verbindung mehr. "Ich habe mit den beiden gar nicht mehr gesprochen, seit wir nach dem Finale im Bus miteinander ins Hotel gefahren sind", erklärte der Realitystar nüchtern.

Die gemeinsame Zeit bei der Show scheint wohl nicht ausgereicht zu haben, um nachhaltige Freundschaften unter den Kandidaten aufzubauen. Besonders überraschend ist für einige Fans der fehlende Kontakt zu Matthias und Dilara, da sie nicht nur bis ins Finale zusammen kämpften, sondern auch in einigen Spielphasen eng zusammenarbeiteten. Lorik hebt jedoch hervor, dass sich diese distanzierte Beziehung zwischen ihm und den anderen Teilnehmern schon während der Show abgezeichnet habe. Seine oft geheimnisvolle Art, mit der er gelassen bis ins Ziel marschierte, hinterließ bei seinen Mitstreitern vermutlich gemischte Gefühle – eine mögliche Erklärung, warum die Bande nach der Show nicht intensiver wurden.

Trotz der fehlenden Verbindungen zu seinen ehemaligen Mitspielern bleibt Loriks Triumph bei "The Power" eine beeindruckende Leistung. Als Nachrücker setzte er sich in 50 Folgen der spannenden Realityshow durch und bewies sein Geschick, was das Anfeuern zwischenmenschlicher Spannungen und das Spinnen cleverer Intrigen anging. Der Gewinn von 40.000 Euro und der Siegertitel krönten schließlich seinen außergewöhnlichen Lauf durch die Show, die bereits 2026 mit einer zweiten Staffel an den Start gehen soll.

RTL / René Lohse Lorik Bunjaku, "Temptation Island V.I.P"-Kandidat

Joyn / René Lohse "The Power"-Kandidat Ismet Atli

Instagram / lorikbun Lorik Bunjaku, Realitystar

