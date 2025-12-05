Eliza Klenner hat ihre Schwangerschaftskilos fast runter

Rund zwei Monate ist es her, dass Eliza Klenner zum dritten Mal Mama wurde. Anzusehen ist das der Influencerin aber ganz und gar nicht – tatsächlich hat sie nahezu alle Schwangerschaftskilos schon verloren, wie sie im Promiflash-Interview verrät: "Ich habe da einen sehr guten Ernährungscoach, der sich halt wirklich darum kümmert." Gemeint ist damit ihr Verlobter Cedric Beidinger (32), der glücklicherweise nicht nur Content Creator, sondern auch Abnehm-Coach ist.

"Ich habe 13 Kilo in der Schwangerschaft zugenommen", erzählt Eliza offen. Lange habe sie nicht gebraucht, um wieder zu ihrem Ausgangsgewicht zurückzukehren: "Die hatte ich zum Glück auch direkt danach schon wieder runter durchs Baby. Sie hat allein schon vier Kilo gewogen." Der Gewichtsverlust durch die Geburt gepaart mit einer guten Portion Disziplin habe schnell Ergebnisse gezeigt – worüber die dreifache Mama scheinbar sehr happy ist.

Ihr Abnehmerfolg ging wohl so fix wie die Geburt der kleinen Leni Lotta selbst. "Die Geburt selbst verlief sehr schnell", verriet die Blondine kurz danach gegenüber Promiflash und fügte hinzu: "Zwar habe ich mir dabei einige Geburtsverletzungen zugezogen, die mich noch eine Weile begleiten werden – aber das Wichtigste ist und bleibt, dass es unserer Kleinen gut geht." Am 1. Oktober 2025 erblickte das erste gemeinsame Kind von Eliza und Cedric das Licht der Welt und wurde von ihren stolzen Eltern und ihren beiden großen Geschwistern aus Elizas früherer Beziehung voller Vorfreude empfangen.

Anzeige Anzeige

Instagram / DRrilvMjEhS Eliza Klenner und Töchterchen Leni Lotta im Dezember 2025

Anzeige Anzeige

Imago Eliza Klenner und Cedric Beidinger beim Katy’s X-mas Wonderland von Kate Merlan in der Villa Boisserée, Köln, 2024

Anzeige Anzeige

Imago Cedric Beidinger und Eliza Marie Klenner beim WORLD CLUB DOME Realitystar Island im Deutsche Bank Park Frankfurt Main