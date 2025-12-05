Ariana Greenblatt staunt: Isla Fisher kennt Jugendsprache

Glamour in New York und ein überraschendes Geständnis auf dem roten Teppich: Bei der Premiere von "Die Unfassbaren 3 – Now You See Me: Now You Don't" verriet die 18-jährige Ariana Greenblatt, mit wem sie in Sachen Jugendsprache nicht mithalten kann. Die Schauspielerin plauderte gegenüber dem Magazin People aus, dass Kollegin Isla Fisher (49) über den cooleren Wortschatz verfügt – dank ihrer drei Kinder, die sie mit Ex-Mann Sacha Baron Cohen (54) hat, zu dem sie eine freundschaftliche Verbindung pflegt. "Isla Fisher kennt mehr Slang, als ich je kennen werde", sagte Ariana. Die beiden standen gemeinsam für die Fortsetzung des Magier-Franchise vor der Kamera und mischten die Premiere in New York City im Doppelpack auf.

Dass Isla derart sattelfest im aktuellen Jugendslang ist, kommt laut Ariana nicht von ungefähr. Die Kinder der Schauspielerin, zwei Töchter und ein Sohn, hielten ihre Mama durch die vielen alltäglichen Gespräche innerhalb der Familie auf dem Laufenden. In der Tat pflegt Isla ein enges Verhältnis zu ihren Kids. Sie habe zwar kein Patentrezept in Sachen Erziehung, versuche aber stets, den Spaß nicht zu verlieren, sagte die Schauspielerin und Kinderbuchautorin gegenüber Daily Mail. Isla ist somit stets auf dem Laufenden, wenn es um aktuelle Trends und Ausdrücke geht – ihre Kids sorgen dafür.

Abseits des Rampenlichts zeigt die Schauspielerin eine bodenständige Seite. Sie bringt ihre Kinder zur Schule, hilft bei den Hausaufgaben und erzählt abends Geschichten, wie sie The Australian Women’s Weekly verriet. Während der Corona-Quarantäne versuchte sie sich sogar als Homeschooling-Lehrerin und feilte dabei an ihren eigenen Mathekünsten: "Meine schriftliche Viertklässler-Division hat sich wirklich verbessert", scherzte sie gegenüber dem Magazin People. Übrigens legt Isla keinen Wert darauf, top gestylt aus dem Haus zu gehen, wenn sie ihre Kinder zur Schule bringt. "Es kommt aufs Wetter an, aber am Ende trage ich eine Jogginghose", sagte sie. "Ich weiß, es gibt viel Konkurrenz – geföhnte Haare, passgenaue Blazer", fügte die Schauspielerin über die anderen Mütter hinzu. "Aber ich nehme mich da nicht zu streng, sondern sage: 'Allein, dass du geduscht hast, ist ein Erfolg. Du bist vorn dabei, Isla'", witzelte sie weiter. Hoodie drüber, Haare zusammen – los geht's! So lässig klingt es, wenn Hollywood-Stars den Slang der Kids nicht nur verstehen, sondern auch entspannt leben. Isla scheint in der Tat eine coole Mutter zu sein.

Getty Images Isla Fisher, Februar 2025

Getty Images Sacha Baron Cohen und Isla Fisher im April 2021

Getty Images Isla Fisher im September 2024