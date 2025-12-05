TV-Rücktritt: So begann Thomas Gottschalk seine Karriere

Thomas Gottschalk (75) hat nun seinen Rückzug aus dem Fernsehen angekündigt und damit ein jahrzehntelanges Kapitel als einer der bekanntesten Showmaster Deutschlands geschlossen. Jetzt blickt der Moderator auf einen beeindruckenden Werdegang zurück. Geboren in Bamberg, legte Thomas als Teenager in einem Kulmbacher Tanzlokal als DJ auf, studierte später Germanistik und Geschichte und fand laut Stern schon früh seinen Weg zum Jugendfunk des Bayerischen Rundfunks. 1987 folgte dann der Moment, der alles veränderte: Er übernahm die Moderation von Wetten, dass..? und lockte mit der Show in Spitzenzeiten bis zu 20 Millionen Menschen vor die Fernseher.

Thomas war nicht nur Moderator, sondern Gastgeber eines nationalen TV-Rituals, das jeden Samstag Familien vor dem Bildschirm vereinte. Mit seinem typisch lockeren Humor und seinen mutigen, oft extravaganten Outfits prägte er die Show. Während seiner Zeit bei "Wetten, dass..?" begrüßte er Weltstars wie Michael Jackson (†50), Jennifer Lopez (56), Cher (79) oder Tom Cruise (63). Danach navigierte er souverän durch die unterschiedlichsten TV-Formate und etablierte sich als einer der größten Entertainer des Landes. Doch trotz all seiner Erfolge – und des Titels "König der Samstagabend-Unterhaltung" – wurde es für Thomas mit den Jahren zunehmend schwieriger, in der modernen TV-Landschaft seinen Platz zu finden.

Nachdem seine Auftritte bei der Bambi-Verleihung sowie auf der Romy-Gala für Stirnrunzeln sorgten, zog Thomas schließlich endgültig einen Schlussstrich. "Ich hatte keine Lust mehr. Generell habe ich die Nase voll von dem Ganzen. Ich will auf keine Bühne mehr", erklärte er zuvor gegenüber der Bild. Erst jetzt wurde bekannt, dass Thomas zu diesem Zeitpunkt bereits schwer krank war und starke Schmerzmittel einnahm. Seine Frau Karina verriet der Zeitung: "Erst bei der Bambi-Verleihung realisierten wir, welche Nebenwirkungen diese Medikamente haben." Heute richtet Thomas seinen Blick auf das Wesentliche: seine Gesundheit.

Getty Images Thomas Gottschalk im Februar 2005

Kurt Vinion/GettyImages Jennifer Lopez und Moderator Thomas Gottschalk bei Wetten, dass..? 2003

