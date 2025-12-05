Sarah Liebich gibt preis: So kostspielig war ihre Nasen-OP

Sarah Liebich hat kürzlich ein Rätsel gelüftet, das viele ihrer Fans brennend interessiert hat. In einem Instagram-Video gab die Reality-TV-Bekanntheit bekannt, wie viel ihre Nasenoperation gekostet hat. Die Influencerin hat sich vor wenigen Wochen dem Eingriff unterzogen und ließ keinen Zweifel an der genauen Summe: Stolze 8.300 Euro investierte sie in die Schönheitskorrektur. Ihre Follower dürfen die Entwicklung ihrer Nase regelmäßig miterleben, da Sarah immer wieder Bilder und Videos von ihrem Heilungsprozess teilt.

Die OP sorgte für jede Menge Aufsehen unter ihren Fans, die neugierig alle Details über die Veränderung wissen wollten. Neben der spannenden Offenlegung der Kosten gibt es in ihren Posts auch zahlreiche Updates zu ihrem aktuellen Zustand. Sarah äußerte sich dabei nicht nur über die Heilung, sondern sprach offen darüber, wie zufrieden sie bisher mit dem Ergebnis ist. Die Schwellungen, die nach dem Eingriff auftreten können, scheinen sie nicht zu stören. Ihre positive Haltung kommt bei ihrer Community bestens an.

Für Sarah bedeutete die OP eine wichtige Veränderung, denn sie wollte sich endlich mit ihrem Profil wohlfühlen. Schon kurz nach dem Eingriff zeigte sie den Vorher-Nachher-Effekt stolz auf Instagram. Besonders auffällig: Ihr Nasenrücken wirkte deutlich flacher. Obwohl die Schwellung zu diesem Zeitpunkt noch sichtbar war, zeigte sie sich rundum glücklich über ihr neues Seitenprofil. "Endlich liebe ich mein Seitenprofil. Mein Profil von der Seite? Ich kann's nicht anders sagen... ich bin jetzt schon richtig, richtig glücklich damit", schwärmte die Reality-TV-Bekanntheit damals.

Instagram / sarahxliebich Sarah Liebich im November 2025

Instagram / sarahxliebich Reality-TV-Bekanntheit Sarah Liebich

Instagram / sarahxliebich Vorher-Nachher-Vergleich von Sarah Liebich