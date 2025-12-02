Kritik wegen fehlendem Adventskranz: Amira Aly reagiert cool

Wieder einmal gehen die User hart mit Amira Aly (33) ins Gericht. Diesmal wegen eines Adventskranzes – oder vielmehr wegen der Abwesenheit eines Adventskranzes. In ihrer Instagram-Story zeigt die Moderatorin ihrer Community eine unfreundliche Nachricht, die sie von einer Userin bekam. Diese reagierte auf eine andere Story, in der Amira zugab, den Adventskranz vergessen zu haben: "Wie kann man als Mutter zweier Kinder einen Adventskranz bitte vergessen? Das ist deutsche Tradition. [...] Sehr peinlich. Gerade, wenn man Weihnachtsdeko bewirbt." Amira lässt sich von der bösartigen Nachricht aber nicht aus der Ruhe bringen. "Meint ihr, Sonja würde umkippen, wenn sie wüsste, dass ich auch schon mal den Nikolaustag vergessen habe?", kontert die Ex von Oliver Pocher (47) mit Humor.

Ihren Fauxpas rückt Amira natürlich schnell wieder gerade. Sie teilt ein Video, in dem der fehlende Adventskranz fertiggestellt wird. "Ich hoffe, sie ist jetzt nicht mehr sauer auf mich und ich bin wieder eine gesellschaftstaugliche Mama", lacht die zweifache Mutter. Platziert wurde der Kranz aus Tannen und mit cremefarbenen Kerzen und Kugeln gut sichtbar auf dem Esstisch, wo Amira auch direkt die erste Kerze anzünden kann. "Ich finde, das sieht richtig hübsch aus. Ich bin eigentlich kein großer Fan von Adventskränzen, ich habe immer Angst, dass die Bude abbrennt", meint sie schließlich.

Trotz ihrer Abneigung gegen Weihnachtskränze ist Amira ein großer Fan der Festtage. Tatsächlich setzte sie ihre Liebe zu Weihnachten erst vor wenigen Monaten in eine Geschäftsidee um und eröffnete einen Onlineshop für Weihnachtsdeko und Geschenkverpackungen. Das verkündete sie ihren Fans schon im September im Netz: "Du erfüllst dir einen Traum und eröffnest deinen eigenen Weihnachtsshop." Die Kollektion trägt den klangvollen Namen "Amiras Zauber". Kritik gab es hier selbstverständlich auch. Einige User warfen der 32-Jährigen vor, Ramsch zu verkaufen. "Noch mehr Schrott? Wo ist die Kreativität?", schimpfte ein Nutzer. Andere vermuteten, dass Amira die Produkte zwar auswählte, aber nicht selbst entwarf. Sie selbst ließ sich davon aber nicht die Freude verderben.

Getty Images Amira Aly, März 2025

Instagram / amiraaly Amira Alys Adventskranz 2025

Getty Images Amira Aly, Moderatorin