Huch? Co-Star Sarah Paulson spuckte Kim Kardashian ins Auge

Am Set der neuen Serie "All's Fair" kam es zu einem ungewöhnlichen Zwischenfall zwischen den Hauptdarstellerinnen Sarah Paulson (50) und Kim Kardashian (45). In einer emotional aufgeladenen Szene spuckte Sarah versehentlich ein Kartoffelchips-Stück direkt in Kims Auge. Die Schauspielerin schilderte gegenüber dem Magazin People: "Ich musste Kim einige wirklich skandalöse Dinge ins Gesicht sagen. [...] Ich stand direkt vor ihr und schrie sie an und dann machte es Bing! Ich sah, wie er ihr ins Auge flog." Die Szene war Teil der Dreharbeiten zur Ryan-Murphy-Serie, die die verzwickten Fälle und persönlichen Probleme einer Gruppe Scheidungsanwältinnen beleuchtet.

Ganz so dramatisch wie in der Serie lief es hinter den Kulissen aber nicht ab. Zumindest laut Sarah und Kims Co-Stars Glenn Close (78), Niecy Nash-Betts, Naomi Watts (57) und Teyana Taylor (34). Die gespielte Intensität wurde oft durch Gelächter unterbrochen. "Sarah und Kim konnten sich manchmal nicht ansehen, ohne zu lachen", behauptete Glenn, während Niecy hinzufügte: "Sobald das Lachen losging, wussten wir alle, dass es mindestens 30 Minuten dauern würde, bis wir überhaupt anfangen konnten." In "All's Fair" sind die Figuren von Sarah und Kim erbitterte Gegenspielerinnen. Sarahs Charakter Carrington Lane macht Kims Figur Allura Grant das Leben schwer. Häufig wird die Situation besonders brisant, da Carrington Alluras Ehemann in deren eigenen Scheidungsverfahren vertritt.

In einem Trailer zur Serie ist zu sehen, wie Sarahs Figur sich sogar als Allura verkleidet. "Das war einer der besten Drehtage", erzählte die Schauspielerin im Gespräch mit ABC7. Sie betonte, wie humorvoll und locker Kim auf diese Herausforderung reagierte: "Sie meinte bloß: 'Nur zu, ich kann es kaum erwarten!'" Für Sarah war der Moment, in dem sie in Kims Look schlüpfte, ein echtes Highlight der Dreharbeiten: "Meine Maskenbildnerin unterhielt sich mit ihrer Maskenbildnerin darüber, welche Farbe der Lippenkonturenstift hatte und wir machten einen kompletten Kim-Glamour-Look." Abschließend ergänzte Sarah rückblickend: "Ich sagte: 'Übrigens, ich habe noch nie so heiß ausgesehen.'"

Getty Images Sarah Paulson und Kim Kardashian

Getty Images Der Cast von "All's Fair" bei der Premiere in Paris

Getty Images Teyana Taylor, Naomi Watts, Sarah Paulson und Kim Kardashian, SiriusXM’s Town Hall im Oktober 2025