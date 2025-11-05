Sarah Paulson plaudert Geheimnisse über Pedro Pascal aus

Sarah Paulson (50) hat in der Show "Watch What Happens Live" eine humorvolle Seite von sich gezeigt und dabei einige amüsante Details über ihren besten Freund Pedro Pascal (50) verraten. Auf die Frage eines Fans, was die Leute an ihrer Freundschaft mit Pedro überraschen könnte, scherzte die Schauspielerin: "Er ist ein richtiges Baby!" Sie ergänzte lachend: "Nein, im Ernst. Er hat viele Ansprüche. Allerdings würde er behaupten, das seien meine Ansprüche, und ich behaupte das Gegenteil. Wir sind wie Bruder und Schwester." Eine weitere Anekdote: Früher übernahm Sarah oft die Restaurantrechnungen, doch mittlerweile zahlt Pedro, wie sie mit einem Augenzwinkern hinzufügte.

Im Gespräch mit Moderator Andy Cohen (57) schwärmte Sarah von Pedros außergewöhnlicher Begabung. Sie erklärte, dass sie zwar nicht damit gerechnet habe, dass er ein solch enormes Maß an Starruhm erreichen würde, aber sie sei nie überrascht über sein Talent gewesen. "Er ist der talentierteste Mensch, den ich kenne", betonte sie. Schon früh habe sie geahnt, dass er in der Unterhaltungsbranche Großes erreichen würde. Seine Karriere beschreibt sie als außergewöhnlich, besonders in einer Zeit, in der nur noch selten jemand auf diese Art und Weise ins Rampenlicht tritt.

Ein weiteres, wenig bekanntes Detail über den The Mandalorian-Star teilte Sarah ebenfalls: Pedro ist leidenschaftlicher Cinephile und kennt sich bestens mit Filmen aus. Laut Sarah übertrifft sein Wissen sogar die Filmempfehlungen von Online-Plattformen. Doch diese Leidenschaft hat auch ihre Schattenseiten für die Schauspielerin: Pedro liebt es, sie zu gruseligen Filmen mitzunehmen, die ihr eigentlich viel zu unheimlich sind. Trotz dieser kleinen Unterschiede verbindet die langjährige Freundschaft der beiden eine tiefe Wertschätzung füreinander, die sowohl in humorvollen Neckereien als auch in ernsthaften Lobeshymnen zum Ausdruck kommt.

Anzeige Anzeige

Getty Images Sarah Paulson und Pedro Pascal, 2016 in Hollywood

Anzeige Anzeige

Getty Images Sarah Paulson und Pedro Pascal, 2005 in New York City

Anzeige Anzeige

Getty Images Sarah Paulson und Pedro Pascal, 2015 in Hollywood