Mega Cast, mega Flop: Ryan Murphys Serie "All's Fair" floppt

Ryan Murphy (59) ist mit einer neuen Dramaserie zurück – doch er kassiert jetzt prompt einen Dämpfer: Seit dieser Woche läuft "All's Fair" bei Disney+, wird jedoch von Kritikern scharf angegriffen. Die Serie erzählt von einer Gruppe Anwältinnen, die eine ausschließlich von Frauen geführte Kanzlei aufbauen. Trotz eines hochkarätigen Casts mit Hollywood-Größen wie Naomi Watts (57), Sarah Paulson (50) und Glenn Close (78) sowie Reality-Star Kim Kardashian (45) fällt das Urteil verheerend aus. Wie Moviepilot berichtet, kommt die Serie auf der Bewertungsplattform Rotten Tomatoes bisher auf null Prozent bei acht eingereichten Kritiken.

Die ersten Rezensionen sind alles andere als schmeichelhaft. Der Hollywood Reporter beschreibt Kim Kardashians Leistung als "steif und ohne jegliche Wirkung" und findet auch am Drehbuch nichts Gutes: "Diese Charaktere sind so dünn, ihre Handlungsstränge so fadenscheinig und ihre Motive so unausgegoren." Der britische Guardian vergibt null von fünf Sternen und bezeichnet "All's Fair" als "Desaster". Kritiker Ben Dowell von der britischen Times geht noch einen Schritt weiter und richtet sich direkt gegen Kim Kardashian: "Nun, gut gemacht, Kim. Du musst selbst ein ziemlich gesundes Ego haben, um in der möglicherweise schlechtesten Drama-Serie aller Zeiten mitzuspielen."

Ryan Murphy gilt seit Jahren als Garant für provokative und erfolgreiche Produktionen und begeisterte bereits mit Projekten wie American Horror Story und "Monster". Umso überraschender ist es, dass sein neues Serienprojekt nun bei den Kritikern durchfällt. Ob "All's Fair" auch bei den Zuschauern durchfällt, bleibt noch abzuwarten. Auf Social Media zeichnet sich jedoch schon ein anderes Bild ab: Auf dem offiziellen Instagram-Account der Serie berichten zahlreiche Fans von ihrem positiven Eindruck und loben die Produktion. Die ersten drei Episoden sind aktuell auf Disney+ verfügbar und bieten die perfekte Gelegenheit, sich selbst ein Bild von "All's Fair" zu machen.

Getty Images "All's Fair"-Cast bei der Weltpremiere der Hulu-Serie in Los Angeles

Photo by Frederick M. Brown/Getty Images Ryan Murphy, 2017 in Pasadena

Getty Images Der Cast von "All's Fair" bei der Premiere in Paris