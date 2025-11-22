Hilary Duffs neues Album erscheint schon im Februar 2026

Hilary Duff (38) legt nach über einem Jahrzehnt musikalischer Funkstille wieder los: Die Sängerin und Schauspielerin hat am Freitag, 21. November, ihr neues Studioalbum angekündigt. Es trägt den Titel "luck...or something" und erscheint am 20. Februar 2026. Mit der bereits veröffentlichten Single "Mature" gibt es den ersten Vorgeschmack auf die neue Ära. Parallel kündigt Hilary für Januar eine kompakte Konzertreihe an: Unter dem Motto "Small Rooms, Big Nerves" führt sie ihre Shows durch London, Toronto, Brooklyn und Los Angeles. Die 38-Jährige knüpft damit an ihre Pop-Wurzeln an. "Ich habe neue Songs, die ich nicht erwarten kann zu teilen – und natürlich alte Favoriten, die wir gemeinsam schreien", verspricht der Lizzie McGuire-Star.

In einem Pressestatement erklärt Hilary den Gedanken hinter dem Albumtitel. "Ich werde oft gefragt, wie ich bei klarem Verstand geblieben bin, obwohl ich in dieser Branche aufgewachsen bin", sagt sie und erklärt weiter: "Der Albumtitel ist meine Art, diese Frage zu beantworten. Es ist Glück, aber im '...or something' steckt viel Gewicht. Viele Dinge, die ich erlebt habe, stecken dort, und am Ende ist es das, was mich geformt hat." "luck...or something" erscheint über Atlantic Records und ist ihr erstes Album seit "Breathe In. Breathe Out." aus dem Jahr 2015. Die Single "Mature", die Anfang November herauskam, beschreibt Hilary als Dialog zwischen ihrer heutigen und ihrer jüngeren Version. "Es ist ein Kichern, ein Zwinkern und das Gefühl von Dankbarkeit, dass wir sicher stehen, wo wir gelandet sind", zitierte sie das People Magazine.

Privat und beruflich hat Hilary in den vergangenen Jahren immer wieder bewiesen, wie sie verschiedene Lebenswelten balanciert. Die Künstlerin teilt in sozialen Medien gern Einblicke in Familienmomente, spricht offen über Routinen zwischen Set, Studio und Alltag und zeigt dabei viel Sinn für Humor. Als "Mature" angekündigt wurde, ließ sie ihre Community das Kribbeln vor der Rückkehr spüren – inklusive Countdown und Cover-Reveal. Jetzt, da Albumtitel, Termin und Tour feststehen, wirkt vieles wie ein bewusst gesetzter Neustart: mit kleinen Venues, kurzen Wegen zum Publikum und jener Nähe, für die Hilary von ihren langjährigen Fans geschätzt wird. Ohne großes Tamtam, aber mit klarer Handschrift.

Getty Images Hilary Duff bei der Academy Museum Gala in Los Angeles

Getty Images Hilary Duff bei den Kids' Choice Awards 2003 in Santa Monica.

Getty Images Hilary Duff im März 2023