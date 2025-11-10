Hilary Duff verrät: Darum scheiterte Lizzie McGuire-Revival

Hilary Duff (38) hat in einem Podcast-Interview über das geplatzte Revival der Kultserie "Lizzie McGuire" gesprochen. Die Schauspielerin und Sängerin war zu Gast im Finale der zweiten Staffel von Jake Shanes Podcast "Therapuss" und ließ dabei tief blicken. Das Projekt einer Neuauflage war ursprünglich für Disney+ geplant, wurde jedoch Ende 2020 eingestellt. Laut Hilary scheiterte das Revival vor allem an unterschiedlichen kreativen Vorstellungen darüber, wie die inzwischen erwachsene Lizzie dargestellt werden sollte. "Ich war 30 oder 31, ebenso wie Lizzie, und ich wollte sie als normale Dreißigjährige zeigen", erklärte sie.

Hilary führte aus, dass es zwischen ihrem Team und Disney Unstimmigkeiten über die Ausrichtung der Serie gab. "Es ging nicht darum, dass Lizzie extreme oder kontroverse Dinge tut, aber sie sollte realistisch im heutigen Zeitalter mit Social Media dargestellt werden", so die Schauspielerin. Die Vorstellungen gingen jedoch auseinander, was schließlich das Aus des Projekts bedeutete. Fans der Originalserie erinnern sich vielleicht, dass die Geschichte 2003 mit dem "Lizzie McGuire"-Kinofilm endete, in dem Lizzie und ihr bester Freund Gordo einen romantischen Kuss teilten. Trotzdem glaubt Hilary heute nicht, dass die beiden letztendlich ein Paar wurden. Ihrer Meinung nach gab es vielleicht eine kurze Annäherung, die sich jedoch nicht weiterentwickelte.

Stattdessen hat die Schauspielerin eine andere Romanze für ihre Rolle vor Augen: "Ich stelle mir vor, dass sie endlich mit Ethan Craft zusammenkommt", sagte sie und sprach von Lizzies Schwarm aus der Mittelschule. Über die Jahre hat Hilary immer wieder über ihre Verbundenheit zu Lizzie gesprochen, eine Figur, die sie einst zum internationalen Star machte. Private Details ließ die Unternehmerin in diesem Interview jedoch aus. Mit ihrer Rolle als dreifache Mutter und ihrer Karriere als Schauspielerin bleibt Hilary heute vor allem für ihre Fähigkeit bewundert, Beruf und Privatleben geschickt zu vereinen.

Getty Images Hilary Duff, InStyle Imagemaker Awards 2024

Getty Images Hilary Duff, Schauspielerin

Getty Images Hilary Duff, Schauspielerin