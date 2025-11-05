Erste Single seit zehn Jahren: Hilary Duff überrascht Fans

Hilary Duff (38) hat es offiziell gemacht: Die Schauspielerin und Sängerin kehrt nach einer rund zehnjährigen Pause ins Musikgeschäft zurück. In wenigen Tagen erscheint ihre neue Single "Mature". Die Ankündigung macht Hilary über Instagram und teilt dazu das Cover des neuen Songs mit der Nachricht: "Ich bin so froh, dass ihr das endlich hören könnt. Ich habe das viel zu lange für mich behalten. Meine neue Single 'Mature' erscheint am 6. November." Bereits Tage zuvor hatte ein Countdown auf ihrer Website die Fans in Aufregung versetzt, ohne konkrete Hinweise zu liefern.

Für den Neustart hat Hilary einen Vertrag mit Atlantic Records unterschrieben und parallel eine Dokuserie in Arbeit, die ihren Weg zurück zur Musik begleitet. Diese soll laut Pressemitteilung "den lange erwarteten musikalischen Neustart und die persönliche Reise" einfangen – von Studio-Sessions über Proben bis hin zur ersten Live-Show seit über einem Jahrzehnt. Regie führt Sam Wrench, der bereits Taylor Swifts (35) "Eras Tour"-Film und Sabrina Carpenters (26) Netflix-Special verantwortet hat. Ein Starttermin steht noch aus. Hilary hatte ihren letzten Longplayer "Breathe In. Breathe Out." im Juni 2015 veröffentlicht, danach blieb sie vor allem als Schauspielerin sichtbar, während Musikpläne immer wieder aufblitzten.

Hilary Duff, die sich in den letzten Jahren hauptsächlich auf Schauspielerei und ihr Familienleben konzentrierte, hatte 2019 Matthew Koma (38) geheiratet und zieht mit ihm drei gemeinsame Kinder groß. Neben ihrem musikalischen Comeback sprach sie in einem Interview darüber, wie die vergangenen zehn Jahre und ihre Erfahrungen als Mutter sie geprägt haben. Sie erklärte, dass sich dieses Album für sie wie ein Blick in ihre Gedanken anfühlt und sie sich darauf freue, auf diese persönliche Weise wieder mit ihren Fans in Kontakt zu treten.

Getty Images Hilary Duff, Schauspielerin

Getty Images Hilary Duff im März 2023

Instagram / hilaryduff Hilary Duff und Matthew Koma mit ihren Kindern