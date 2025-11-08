Hilary Duff hat keine Erinnerung an ihren eigenen Kultsong

Hilary Duff (38) hat in einem Interview mit Jake Shane in dessen Podcast "Therapuss" ein überraschendes Geständnis gemacht: Die Schauspielerin und Sängerin erinnert sich nicht daran, den Song "What Dreams Are Made of" aus dem Film "The Lizzie McGuire Movie" aufgenommen zu haben. "Ich erinnere mich nicht mal daran, diesen Song aufgenommen zu haben", sagte die 38-Jährige und erklärte, dass es sich dabei technisch gesehen nicht einmal um ihren eigenen Song handele, sondern um ein Lied der von ihr dargestellten Figur Lizzie McGuire. Der Song entstand, als sie erst 14 Jahre alt war, und obwohl sie damals Spaß bei den Dreharbeiten in Italien hatte, seien ihre Erinnerungen daran insgesamt recht verschwommen.

Der Song, der 2003 Bestandteil des Films und dessen Soundtracks war, konnte von Hilary damals nicht oft live gesungen werden, da ihr die Rechte daran fehlten. In dem Gespräch mit Jake Shane gestand sie, dass es für sie damals eine deutliche Trennung zwischen ihrer eigenen Musik und den Songs von Lizzie McGuire gab. Dennoch verbindet sie heute viel Freude mit dem Hit und erfreut sich daran, ihn mittlerweile zu singen, auch wenn es damals "eine seltsame Zeit" für sie war. Der Film, in dem Lizzie McGuire in Italien mit einer Pop-Sängerin verwechselt wird, spielte an den Kinokassen beeindruckende 55 Millionen Dollar ein.

Neben dieser nostalgischen Rückschau auf ihre Zeit als Disney-Star sorgt Hilary nun auch musikalisch wieder für frischen Wind. Mit ihrer neuen Single "Mature" ist sie jetzt zurück – ihr erstes musikalisches Werk seit zehn Jahren. Fans sind gespannt, in welche Richtung sich die Künstlerin, die Mutter von drei Kindern ist, musikalisch weiterentwickelt hat. Hilary ist nicht nur durch ihre Karriere in Film und Fernsehen bekannt, sondern auch mit Hits wie "Come Clean" und "Why Not" in der Popwelt fest verankert.

Getty Images Hilary Duff bei der Academy Museum Gala in Los Angeles

ActionPress Hilary Duff als Lizzie McGuire 2001

Getty Images Hilary Duff, InStyle Imagemaker Awards 2024