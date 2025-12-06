Beim Weihnachtskonzert: Prinz William und Familie strahlen

In einem festlich geschmückten Westminster Abbey zelebrierte Prinzessin Kate (43) ihre mittlerweile fünfte "Together at Christmas"-Weihnachtsfeier – und was für ein emotionaler Auftritt das war! Die Princess of Wales strahlte in einem eleganten dunkelgrünen Mantelkleid, während sie 1.600 Gäste begrüßte, darunter Hollywood-Stars wie Kate Winslet (50) und Chiwetel Ejiofor (48). "Die Zeit, Fürsorge und das Mitgefühl, das Sie geben, oft still und unausgesprochen, und ohne jede Erwartung oder Anerkennung, machen einen außergewöhnlichen Unterschied im Leben anderer", schrieb Kate laut der BBC in einem bewegenden Brief an ihre Gäste. Erst zeigte sich die Gastgeberin solo und kurz darauf Seite an Seite mit Prinz William (43) sowie den drei Kindern Prinz George (12), Prinzessin Charlotte (10) und Prinz Louis (7). Für die Royals war es einer der raren Auftritte als komplette Familie in den vergangenen Monaten, und genau das machte den Auftakt so besonders.

Die Geschwister trugen rote Bändchen zu einem Weihnachtsbaum vor der Abtei bei, während Kate sie liebevoll begrüßte und ihre Hände auf ihre Schultern legte. Besonders süß: Louis' strahlende Freude, als er seinen Namen auf das Papierband schrieb! William übernahm laut dem Hello! Magazine fürsorgliche Vaterpflichten und legte bei der Kälte schützend den Arm um Charlotte. Kate umarmte herzlich den Holocaust-Überlebenden Steven Frank, den sie bereits 2020 fotografiert hatte. Auch Kates eigene Familie war anwesend: Eltern Carole und Michael Middleton (76) sowie Bruder James mit Ehefrau Alizee strahlten vor Stolz. Die royalen Cousins Mike und Zara Tindall (44) plauderten entspannt mit den Gästen. Das Programm kombinierte Lesungen und Musik. Einige Stunden vor Beginn teilten Kate und William exklusive Einblicke in die Vorbereitungen. Auf ihrem Instagram-Account hieß es: "Wunderschön, die Westminster Abbey dekoriert und bereit für den Gottesdienst heute Abend zu sehen. [...] Wir freuen uns auf alle, die heute Abend dabei sind."

In ihrem Brief erinnerte Kate zudem an die Bedeutung von Weihnachten: "Weihnachten spricht in seinem Kern von Liebe, die in den einfachsten, menschlichsten Formen Gestalt annimmt." Dazu passte auch das Motto des Abends: "Love in all its Forms." Doch nicht alles lief nach Plan! "Ted Lasso"-Star Hannah Waddingham (51) musste laut der Daily Mail in letzter Minute ihre geplante Performance von "In The Bleak Midwinter" absagen, da ihre Stimme durch einen anstrengenden Drehplan beeinträchtigt war. Spontan sprang Sänger Zak Abel mit "Silent Night" ein. "Together At Christmas" ist inzwischen ein fester Termin in Kates Kalender und rückt Jahr für Jahr das Miteinander in den Mittelpunkt. Für die Familie von Prinz William bedeutet der Auftritt nicht nur festliche Musik, sondern auch Begegnungen mit Menschen, deren Engagement den Alltag vieler leiser Heldinnen und Helden prägt. Der Abend endete mit heißer Schokolade für alle Gäste – ein perfekter Ausklang einer magischen Weihnachtsfeier!

Anzeige Anzeige

Getty Images Die Familie Wales verlässt den Carol Service "Together At Christmas" in der Westminster Abbey in London, 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Kate Winslet im Gespräch mit Catherine, Princess of Wales beim "Together At Christmas" Carol Service in Westminster Abbey, London, 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Die Königsfamilie betrachtet Botschaften am Kindness Tree vor dem Together At Christmas-Gottesdienst in der Westminster Abbey, 2025