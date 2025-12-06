Alles gewusst? Geheime Fakten rund um "Stranger Things"

Die Erfolgsserie Stranger Things entführt ihre Zuschauer ins fiktive Hawkins im Bundesstaat Indiana, gedreht wird jedoch nicht dort, sondern in Georgia. Hauptsächlich in den Bereichen rund um Atlanta findet der Dreh statt, während für Szenen aus Staffel 4, die in Kalifornien angesiedelt sind, auch in New Mexico gefilmt wurde. Schauspielerin Nicola Coughlan (38), bekannt durch Bridgerton, sprach einst für die Rolle der Robin vor, welche schließlich an Maya Hawke (27) ging. Auch Chase Stokes (33), der heute mit Outer Banks Erfolge feiert, versuchte sich und bewarb sich vergeblich um die Rolle des beliebten Steve, bekam aber dafür eine kleine Nebenrolle in Staffel 1.

Viele legendäre Serienmomente von "Stranger Things" waren ursprünglich gar nicht geplant. So entstand das Fan-Lieblings-Duo aus Steve, gespielt von Joe Keery (33), und Dustin, gespielt von Gaten Matarazzo (23), spontan während der Produktion von Staffel 2, als sich dramaturgische Lücken auftaten. Als einer der aktuell erschreckendsten Antagonisten von Staffel 4 sorgt Vecna für Gänsehaut, ein Charakter, der von der Welt von "Dungeons and Dragons" inspiriert ist und Horror-Ikonen wie Freddy Krueger Tribut zollt, so People. Für maximale Authentizität holten die Macher bei der Besetzung von Victor Creel, einem direkten Bezug zu "A Nightmare on Elm Street", sogar den originalen Freddy-Darsteller Robert Englund (78) ins Boot.

Ein weiteres Highlight der vierten Staffel war der unerwartete Auftritt von Dacre Montgomery (31) als Max’ verstorbenem Bruder Billy. Aufgrund der COVID-19-Pandemie musste diese Szene kreativ umgesetzt werden: Während Sadie Sink (23) in Atlanta am Set war, beteiligte sich Montgomery remote aus Australien – die Regie erfolgte per Zoom. Hinter solchen Einblicken steckt nicht nur hohe Professionalität, sondern auch die Leidenschaft der Beteiligten, Grenzen zu überschreiten, um Fans weltweit zu begeistern. Diese Hingabe zeigt sich auch in den unzähligen Details und liebevollen Anspielungen, die die Serie zu einem Phänomen gemacht haben.

Millie Bobby Brown, Finn Wolfhard und Noah Schnapp in "Stranger Things"

Der "Stranger Things"-Cast im Juni 2019

Maya Hawke und Joe Keery am "Stranger Things"-Set