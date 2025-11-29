"Nicht geil": Paulina kritisiert ihren "Germany Shore"-Body

Die aktuelle Germany Shore-Staffel sorgt mal wieder für eine Menge Reaktionen und Diskussionen bei Social Media. Wie gewohnt schlug Paulina Ljubas (28) in der Villa ein wie eine Bombe – und sorgte vor allem mit einem eskalierenden Streit mit Gigi Birofio (26) für Aufsehen. Die Influencerin hadert während der Ausstrahlung aber nicht nur mit der einen oder anderen Aussage, die sie dort getätigt hat, sondern auch mit ihrem Aussehen.

Paulina, die sonst sehr selbstbewusst auftritt, sagt nun in ihrer Instagram-Story: "Ich muss sagen, ich habe einen riesigen Schock bekommen bei den Reaktionen auf 'Germany Shore'. Ich finde, ich habe noch nie so unfit ausgesehen wie dort." An ihrem aktuellen Selbstbewusstsein nage das nicht – immerhin seien die Dreharbeiten vor sechs Monaten gewesen und aktuell scheint sie sich wieder sehr wohl zu fühlen. Dennoch gesteht sie, dass sie das beschäftigt: "Da sah ich nicht geil aus, sage ich euch ehrlich."

Meistens steht die 28-Jährige hinter allem, was sie vor laufender Kamera tut und sagt. Für den Streit mit Gigi in der aktuellen Staffel schämt sich Paulina aber sehr – und machte daraus auch auf Social Media kein Geheimnis. Unter Alkoholeinfluss und im Eifer des Gefechts bezeichnete sie Gigis damalige Freundin Vicky unter anderem als "Prostituierte". Als sie das in der Ausstrahlung sah, zeigte sich die TV-Bekanntheit entsetzt von ihrem eigenen Verhalten. "Diese Szene bei 'Germany Shore' ist mit Abstand die schlimmste, die es jemals von mir gab. Was zur Hölle war los mit mir, ich bin so schockiert, was ich da sage und wie ich spreche, wow", meinte sie in ihrer Instagram-Story. Bei Vicky habe sie sich deshalb schon persönlich entschuldigt, aber sie wolle es jetzt auch noch mal öffentlich aussprechen: "Es tut mir zutiefst leid! Das ist wirklich ganz, ganz schlimm."

Instagram / paulina_ljubas Paulina Ljubas im September 2025

Instagram / paulina_ljubas Paulina Ljubas, Reality-TV-Star

Paramount+ Paulina Ljubas, "Germany Shore"-Star