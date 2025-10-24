Liebeschaos: Fans sind genervt von "Love Island VIP"-Jeje

Bei Love Island VIP ist Jeje Lopes derzeit der Mittelpunkt der Diskussionen: In den aktuellen Folgen der beliebten Datingshow ringt die Sängerin sichtbar mit ihren Gefühlen. Anfänglich zweifelte sie an ihrem Couple mit Umut Tekin (28), weil sie auf das Eintreffen ihres Wunschkandidaten Dion Brown hoffte. Inzwischen ist sie mit Dion vercoupelt, doch Umut, der ihr weiterhin Avancen macht, geht ihr nicht aus dem Kopf. Diese Dreiecksdynamik sorgt für jede Menge Spannung – und bringt viele Fans dazu, sich in den sozialen Medien lautstark zu Wort zu melden.

Auf Instagram häufen sich kritische Stimmen, die das ständige Umschwenken von Jeje monieren. Unter einem Beitrag zur jüngsten Folge heißt es etwa: "Ist das Love Island oder Jeje Island? Hab das Gefühl, es dreht sich alles nur um sie", kommentierte ein Nutzer. Eine andere Stimme zieht ein ernüchterndes Zwischenfazit: "Ich mag Jeje wirklich, aber sie hat sich mit dem Format keinen Gefallen getan." Der Ton wird in einigen Kommentaren noch deutlicher. "Kindergarten hoch zehn. Jeje tut so, als müsste sie am Ende heiraten", heißt es in einem weiteren Kommentar.

Der rote Faden der Kritik: Jeje sende widersprüchliche Signale, stelle die Entscheidung zwischen Dion und Umut immer wieder zur Debatte und sorge damit dafür, dass andere Dynamiken der Villa in den Hintergrund rückten. Doch auch die Too Hot to Handle: Germany-Bekanntheit reflektiert ihre Situation. In einem Gespräch mit Promiflash betonte sie, aus dieser Erfahrung – bei der auch ihre Freundschaft mit Joena Steilen auf dem Spiel stand – viel gelernt zu haben. "Ich glaube, das musste alles sein. Nicht um jemanden zu finden, aber um selbst zu wachsen", betonte sie.

Wie es weitergeht, erfahren Fans immer donnerstags um 20:15 Uhr bei RTLZWEI oder bereits sieben Tage vorab auf RTL+.

RTLZWEI Jeje Lopes, "Love Island VIP"-Kandidatin 2025

RTLZWEI Jeje Lopes und Umut Tekin bei "Love Island VIP" 2025

RTLZWEI Jeje Lopes und Dion Brown bei "Love Island VIP" 2025