Darauf achtet Nik P. in der Erziehung seiner Kids besonders

Nik P. (63), der bekannte Schlagersänger, war vor Kurzem zu Gast bei der Kinderlachen-Gala und gewährte dabei spannende Einblicke in sein Familienleben. Im Gespräch mit Promiflash sprach der Künstler über seine Ansichten zur Erziehung seiner vier Kinder. Dabei betonte er, wie wichtig es ihm sei, ihnen nicht nur ein Vorbild zu sein, sondern sie auch in ihrer Fähigkeit zu stärken, eigenständig durchs Leben zu gehen. "Es ist ganz wichtig, dass man sich auch darum kümmert, dass man selbstständig durchs Leben geht und sich nicht auf andere verlässt", erklärte der Musiker auf dem roten Teppich des Events.

Neben diesen Prinzipien berichtete Nik von der Bedeutung, die er dem Glauben an die eigenen Fähigkeiten beimisst. In diesem Zusammenhang zitierte er sogar die ersten Zeilen seines Liedes "Geboren, um dich zu lieben": "Ich war schon immer ein Optimist. Man schafft alles, wenn man nur will." Mit dieser Einstellung wolle er auch seine Kinder motivieren und ihnen mit auf den Weg geben, dass sie an sich selbst glauben sollten, um ihre Ziele zu erreichen. "Alles, was man im Leben irgendwie erreichen möchte, muss man selbst von Hand machen", erklärte er weiter.

Der Sänger selbst musste schon früh lernen, auf eigenen Beinen zu stehen. Im Gespräch mit Promiflash blickte Nik auch auf einen besonders schmerzlichen Moment in seiner Kindheit zurück: den frühen Tod seiner Mutter. "Als meine Mutter starb. Ich war neun Jahre alt und ein Jahr bin ich so dahinvegetiert in meinem Leben", erinnerte er sich. Doch inmitten dieser schweren Zeit gab es laut dem Musiker einen Lichtblick. "Eine Hand hat mein Leben verändert und mich zum glücklichsten Menschen damals gemacht, weil jemand da war, der mir plötzlich Hoffnung, Liebe und auch Glück gegeben hat", erklärte der Schlagerstar rührend.

Instagram / nikp.offiziell Nik P., Sänger

Getty Images Nik P. im März 2015 in Düsseldorf

Nik P. nach der Sendung "Schlagerchampions - Das große Fest der Besten mit Florian Silbereisen"