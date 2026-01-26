Wegen seltener Tiere: Ed Sheeran zum Baustopp verdonnert

Ed Sheeran (34) will sein neues Kreativ-Paradies in Suffolk bauen – doch ausgerechnet geschützte Kammmolche bremsen den Superstar aus. Der Sänger hatte sich für rund 1,25 Millionen Euro ein historisches, aber marodes Anwesen unweit seines weitläufigen Privatareals zugelegt und dort einen aufwendigen Studiokomplex geplant, inklusive Umbau eines alten Schweinestalls und einer mehrere Hundert Jahre alten Scheune. Ein Teil der Umbauten am baufälligen Schweinestall und an der alten Scheune war bereits genehmigt. Jetzt aber schlagen laut dem britischen Magazin The Sun Ökologen Alarm, weil mehrere nahe Teiche als Lebensraum der streng geschützten Amphibien gelten. Bevor Bagger rollen, braucht es eine spezielle Lizenz, und Eds Vorhaben pausiert.

Auslöser der Verzögerung ist ein aktueller Antrag, der neben dem Umbau auch den Abriss der rund 400 Jahre alten Scheune und einen energieeffizienten Neubau vorsieht. In einem Umweltgutachten warnen Ökologen laut der Zeitung: "Es besteht die Möglichkeit, dass die Vorschläge zu Störungen oder Schäden an einzelnen Kammmolchen führen, falls sie sich in einem der identifizierten nahegelegenen Gewässer aufhalten." Das Papier listet Auflagen auf, falls die Behörden grünes Licht geben: Bauarbeiten nur zwischen September und Februar, um brütende Vögel zu schützen, dazu zwei Fledermauskästen und ein dreifacher Haussperling-Turm. Zudem sollen zwölf neue Zier- oder Obstbäume gepflanzt und eine blühende Wiese angelegt werden.

Der britische Megastar hatte zuletzt angekündigt, seinen Alltag stärker nach seiner Familie ausrichten zu wollen. Gemeinsam mit seiner Jugendliebe und Ehefrau Cherry Seaborn (33) zieht Ed zwei Kinder groß. Arbeiten vor der Haustür, schreiben, aufnehmen, proben – all das soll künftig in Eds Heimat Suffolk passieren.

Getty Images Ed Sheeran, Sänger

Getty Images Ed Sheeran und seine Frau Cherry Seaborn bei einem Fußballspiel 2018

Imago Ed Sheeran beim iHeartRadio Music Festival in der T-Mobile Arena in Las Vegas