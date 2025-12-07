Misophonie: January Jones leidet unter Alltagsgeräuschen

January Jones (47) hat öffentlich gemacht, dass sie seit vielen Jahren mit Misophonie lebt – einer Störung, bei der scheinbar harmlose Alltagsgeräusche zur Qual werden. In einem neuen Instagram-Video schildert die "Mad Men"-Darstellerin, was das für sie bedeutet und wie präsent das Thema in ihrem Alltag ist. "Mein Schwager weiß davon, doch er liebt Chips und macht sich einen Spaß daraus, sie in meiner Nähe zu essen", berichtet January und fügt mit ironischem Unterton hinzu: "Das kann für ihn noch richtig gefährlich werden. Ich habe mir in diesen Momenten schon oft vorgestellt, was ich gern mit ihm machen würde."

Misophonie ist eine spezielle Form der verminderten Geräuschtoleranz, die zwar sehr belastend sein kann, aktuell jedoch nicht als Krankheit im medizinischen Sinne anerkannt ist. Dabei müssen nicht zwingend Essgeräusche die Auslöser sein – einzelne Betroffene berichten auch vom Hass auf Laufgeräusche von Flip-Flops oder auf Tippgeräusche einer Tastatur. Laut einer in der Apotheken Umschau zitierten, repräsentativen Studie gab rund ein Drittel der Befragten an, auf bestimmte Geräusche besonders empfindlich zu reagieren. Was January in ihrem Video schildert, betrifft also viele – wie auch die Kommentare ihrer Fans zeigen: "Ich dachte jahrelang, das geht nur mir so", schrieb etwa eine Nutzerin erleichtert.

January wurde als Betty Draper in der preisgekrönten Serie "Mad Men" bekannt und tritt gelegentlich mit ihrem Sohn Xander bei Veranstaltungen auf. In der Vergangenheit hat sie private Einblicke auf Social Media geteilt, mal hochglamourös, mal mit Selbstironie – auch dann, wenn ein Beauty-Experiment schiefging. Freunde beschreiben sie als jemanden, der mit Humor gelassen durch unbequeme Situationen steuert und im Familienkreis Nähe schätzt, zugleich aber klare Grenzen kommuniziert. Wenn die Schauspielerin heute über Misophonie spricht, zeigt sie damit eine Seite, die viele Fans aus ihren Posts kennen: offen, direkt und ohne Pathos, aber immer mit einer feinen Prise Humor.

Anzeige Anzeige

VALERIE MACON/AFP/Getty Images January Jones, "Mad Men"-Darstellerin

Anzeige Anzeige

Frederick M. Brown/Getty Images January Jones, Hollywood-Star

Anzeige Anzeige

Getty Images January Jones im März 2020