January Jones (42) gewährt einen privaten Einblick! Eigentlich ist die Schauspielerin eher darauf bedacht, ihr Kind aus der Öffentlichkeit rauszuhalten, deshalb sind Aufnahmen ihres Sprösslings eine echte Seltenheit. Auf ihren Social-Media-Kanälen sieht man sonst nur Schnappschüsse von January selbst und nicht von ihrem Sohn. Jetzt sieht das plötzlich anders aus: Sie machte nun eine Ausnahme und veröffentlichte ein Posting, das ihren kleinen Xander (8) zusammen mit einer Botschaft zeigt.

Auf ihrem Instagram-Kanal teilte January am Montag ein Foto von Xander, auf dem er ein Schild mit der Aufschrift "Ich kann nicht atmen" hochhält. Ihren Post kommentierte die Blondine mit einem Statement: "Ich verspreche, dass ich immer wieder mit meinem Kind über Ungleichheit sprechen werde." In den vergangenen Tagen habe die "Mad Men"-Darstellerin versucht, Xander den Grund für die aktuellen Proteste in den USA zu erklären. Daraufhin habe ihr Sohnemann sein Mitgefühl für die "Black Lives Matter"-Kampagne (zu Deutsch: "Schwarze Leben zählen"-Kampagne) in einem Post ausdrücken wollen.

Der Großteil ihrer Community zeigte sich sehr ergriffen und war begeistert von Januarys Post. Die Fans lobten die 42-Jährige für ihr Statement. "Gute Erziehung. Gute Mutter" und "Das ist eine wichtige Lektion, die du ihm beibringst. Sehr gut gemacht, January", schrieben zwei Nutzer.

Anzeige

Instagram / januaryjones Xander Dane Jones im Juni 2020

Anzeige

Getty Images January Jones im März 2020

Anzeige

Getty Images January Jones, Schauspielerin



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de